MingXing (48020) 2-folded Detached Umbrella 45" компактный комбинированный фотозонт 114 см

Артикул: NVF-5881

MINGXING 2-folded Detached Umbrella 45" – компактный комбинированный фотозонт диаметром 114 см. Отличается от аналогичных очень компактными размерами в сложенном виде. Благодаря системе двойного сложения, а также надежной продуманной конструкции с использованием современных материалов, позволяет добиться идеального освещения объекта съемки.