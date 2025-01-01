MingXing (48019) 2-folded Detached Umbrella 36" компактный комбинированный фотозонт 91 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
MINGXING 2-folded Detached Umbrella 36" – компактный комбинированный фотозонт диаметром 91 см. Отличается от аналогичных комбинированных зонтов очень компактными размерами в сложенном виде. Благодаря системе двойного сложения и также надежной продуманной конструкции с использованием современных материалов, позволяет добиться идеального освещения объекта съемки.
Wansen
Работай с цветом без бликов