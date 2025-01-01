images
MingXing (48019) 2-folded Detached Umbrella 36" компактный комбинированный фотозонт 91 см

MingXing (48019) 2-folded Detached Umbrella 36" компактный комбинированный фотозонт 91 см

MingXing
Артикул: NVF-5880

MINGXING 2-folded Detached Umbrella 36" – компактный комбинированный фотозонт диаметром 91 см. Отличается от аналогичных комбинированных зонтов очень компактными размерами в сложенном виде. Благодаря системе двойного сложения и также надежной продуманной конструкции с использованием современных материалов, позволяет добиться идеального освещения объекта съемки.

Описание

MingXing (48019) 2-folded Detached Umbrella 36" компактный комбинированный фотозонт 91 см

Комплектация

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как выиграть фотоконкурс
Как выиграть фотоконкурс
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера