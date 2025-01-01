images
MINGXING (48016) 2-folded Black / White Umbrella 45" компактный белый отражающий фотозонт 114 см

MINGXING (48016) 2-folded Black / White Umbrella 45" компактный белый отражающий фотозонт 114 см

MingXing
Артикул: NVF-5879

MINGXING 2-folded Black / White Umbrella 45" – компактный белый отражающий фотозонт диаметром 114 см. Отличается от аналогичных зонтов очень компактными размерами в сложенном виде. Благодаря системе двойного сложения и также надежной продуманной конструкции с использованием современных материалов, позволяет добиться идеального освещения объекта съемки.

Описание

MINGXING (48016) 2-folded Black / White Umbrella 45" компактный белый отражающий фотозонт 114 см

Комплектация

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера