MINGXING (48016) 2-folded Black / White Umbrella 45" компактный белый отражающий фотозонт 114 см

Артикул: NVF-5879

MINGXING 2-folded Black / White Umbrella 45" – компактный белый отражающий фотозонт диаметром 114 см. Отличается от аналогичных зонтов очень компактными размерами в сложенном виде. Благодаря системе двойного сложения и также надежной продуманной конструкции с использованием современных материалов, позволяет добиться идеального освещения объекта съемки.