Lumifor LUSL-91 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 91 см

Арт. NVF-3120

Fotokvant BV-1410 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х1 м

Fotokvant BV-1410 Black – изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.

Используется для предметной съемки. Цвет – черный. Фон практически не бликует, что делает его оптимальным выбором для предметной фотосъемки. Размер, м – 1,46х1.