Lumifor LUSL-91 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 91 см

Lumifor
Артикул: OLE-1212

Lumifor LUSL-91 ULTRA – зонт на просвет. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Спицы изготовлены из фибергласа. Позволяет получить мягкое, равномерное освещение без теней и бликов. Легко складывается и упаковывается в сумку для переноски. Диаметр 91 см, 8 спиц. 

Описание

Комплектация

Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Полезные ссылки

Видео

Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
