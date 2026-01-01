Lumifor LUSL-91 ULTRA зонт на просвет полупрозрачный 91 см

Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LUSL-91 ULTRA – зонт на просвет. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Спицы изготовлены из фибергласа. Позволяет получить мягкое, равномерное освещение без теней и бликов. Легко складывается и упаковывается в сумку для переноски. Диаметр 91 см, 8 спиц.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens.
Длина тубуса 20 см.
FST F-300 – импульсный осветитель. Предназначен для работы в студиях. Подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
Fotokvant BV-1410 Black – изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.
Используется для предметной съемки. Цвет – черный. Фон практически не бликует, что делает его оптимальным выбором для предметной фотосъемки. Размер, м – 1,46х1.
Wansen
Работай с цветом без бликов