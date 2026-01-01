images
Lumifor LUML-91 ULTRA зонт со сменными поверхностями 91 см

Lumifor LUML-91 ULTRA зонт со сменными поверхностями 91 см

Lumifor
Артикул: OLE-1208

Lumifor LUML-91 ULTRA – комбинированный зонт со съемной поверхностью черного цвета. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Позволяет получить мягкий, рассеянный свет без теней и бликов. Может быть использован на просвет и отражение. Легко складывается и упаковывается в сумку для переноски. Диаметр – 91 см, 8 спиц. 

Lumifor LUML-91 ULTRA зонт со сменными поверхностями 91 см

Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.

Максимальная высота 244 см.

