Lumifor LUML-91 ULTRA зонт со сменными поверхностями 91 см

Артикул: OLE-1208

Lumifor LUML-91 ULTRA – комбинированный зонт со съемной поверхностью черного цвета. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Позволяет получить мягкий, рассеянный свет без теней и бликов. Может быть использован на просвет и отражение. Легко складывается и упаковывается в сумку для переноски. Диаметр – 91 см, 8 спиц.