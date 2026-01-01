Lumifor LUML-91 ULTRA зонт со сменными поверхностями 91 см

Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.
Максимальная высота 244 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LUML-91 ULTRA – комбинированный зонт со съемной поверхностью черного цвета. Имеет полупрозрачную основу нейтрального белого цвета. Позволяет получить мягкий, рассеянный свет без теней и бликов. Может быть использован на просвет и отражение. Легко складывается и упаковывается в сумку для переноски. Диаметр – 91 см, 8 спиц.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.
Максимальная высота 244 см.
Работай с цветом без бликов
Wansen