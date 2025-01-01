Elinchrom Varistar Umbrella-Softbox (6386) студийный зонт-отражатель с функцией софтбокса 84 см

Москва
Elinchrom Varistar Umbrella-Softbox (6386) – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсными моноблоками, которые устанавливаются в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.
Размер купола 84 см.
