Elinchrom Varistar Umbrella-Softbox (6386) студийный зонт-отражатель с функцией софтбокса 84 см

Elinchrom Varistar Umbrella-Softbox (6386) – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсными моноблоками, которые устанавливаются в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.

