Elinchrom (26374) зонт на просвет диаметром 105 см

Elinchrom (26374) – фотографический зонт для получения мягкого рассеянного освещения. Отличный аксессуар для работы в студии и на пленэре. Классическая модель зонта, который применяется практически при всех видах фотосъемки. Диаметр купола 105 см.
С помощью просветного зонта у фотографа появляется возможность уменьшить контраст и подчеркнуть те детали, которые находятся в тени.
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
