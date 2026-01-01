images
Elinchrom (26374) зонт на просвет диаметром 105 см

Elinchrom
Артикул: NVF-1951

Elinchrom (26374) – фотографический зонт для получения мягкого рассеянного освещения. Отличный аксессуар для работы в студии и на пленэре. Классическая модель зонта, который применяется практически при всех видах фотосъемки. Диаметр купола 105 см.

С помощью просветного зонта у фотографа появляется возможность уменьшить контраст и подчеркнуть те детали, которые находятся в тени.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

 

