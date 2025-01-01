Артикул: OLE-1977

Godox Knowled GO4 октобокс с байонетом G Mount

Быстрораскладной октобокс диаметром 120 см. Байонет G Mount. Устанавливается на студийный осветитель MG1200Bi для получения мягкого светового потока. Используется для рекламной, предметной и художественной съемки. В комплекте тканевые соты и чехол для хранения.