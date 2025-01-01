Артикул: MTG-1849

Godox AK-R17 насадка коническая для AK-R1.

Насадка коническая Godox AK-R17 предназначена для установки на вспышки или приборы постоянного света Godox с круглым магнитным креплением, например, вспышки Godox AD200/AD200Pro (с круглой головкой H200R), вспышки Godox V1, AD100Pro, осветители Godox RGB mini R1 и т.д. Кроме того, эту насадку можно установить на вспышки с прямоугольной головкой, например TT685, при использовании адаптера S-R1 (приобретается отдельно). Коническая насадка позволяет сузить световой пучок, ограничить рассеивание света и создать световое пятно с мягкими краями.