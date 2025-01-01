images
MingXing
Артикул: NVF-6692

MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18066-A 80x120 см – сотовая решетка, с ее помощью можно создать уникальный эффект освещения. Устанавливается на рефлектор размером 80x120 см. Позволяет фотографу полностью контролировать световой поток. 

Описание

Ошибка

