Elinchrom Recta (26113) соты для софтбокса 50x130 см

Артикул: OLE-0383

Elinchrom Recta (26113) – эластичная сотовая насадка, крепится на фронтальной части софтбокса Rotalux размером 50х130 см. Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Удобно складывается для транспортировки.