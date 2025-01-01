images
Elinchrom Recta (26113) соты для софтбокса 50x130 см

Elinchrom Recta (26113) соты для софтбокса 50x130 см

Elinchrom
Артикул: OLE-0383

Elinchrom Recta (26113) – эластичная сотовая насадка, крепится на фронтальной части софтбокса Rotalux размером 50х130 см. Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Удобно складывается для транспортировки.

Описание

Elinchrom Recta (26113) соты для софтбокса 50x130 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера