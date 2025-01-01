Elinchrom Quadra (26118) соты для софтбокса 100x100 см

Артикул: OLE-0380

Elinchrom Quadra (26118) – эластичная сотовая насадка, крепится на фронтальной части софтбокса Rotalux размером 100х100 см. Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Удобно складывается для транспортировки.