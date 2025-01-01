images
Elinchrom (26117) соты для софтбокса Rotalux 70x70 см

Elinchrom
Артикул: NVF-1963

Elinchrom (26117) – эластичная сотовая насадка для фронтальной части софтбокса Rotalux 70x70. Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Удобно складывается для транспортировки.

Описание

Комплектация

Видео

