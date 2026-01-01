images
Lumifor LFSR-68 портретная тарелка 68 см байонет Bowens

Lumifor LFSR-68 портретная тарелка 68 см байонет Bowens

Lumifor
Артикул: NVF-6351

Lumifor LFSR-68 – портретная тарелка, которая имеет диаметр 68 см и оснащена байонетом Bowens. В отличие от стандартного рефлектора, она существенно больше и имеет дефлектор в центре. Он распределяет свет от вспышки равномерно по всей поверхности.

Описание

Портретная тарелка или софтрефлектор предназначается для портретной и рекламной фотографии в стиле Beauty. Применение сот дает возможность получить более направленное освещение и сузить световое пятно, а также получить эффект прожектора. Матовая серебристая поверхность рефлектора равномерно освещает объект съемки и обладает наибольшей отражающей способностью.

Результат, полученный с использованием портретной тарелки, кардинально отличается от эффекта, полученного с применением софтбокса. Эти световые модификаторы не заменяют, а дополняют друг друга. Портретная тарелка дает более жесткий свет и подчеркивает фактуру, а софтбокс наоборот делает рисунок более мягким и сглаживает небольшие дефекты.

Этот рефлектор находит применение не только в портретной съемке. Его можно использовать во множестве световых схем. Он является незаменимый аксессуаром профессионального фотографа.

Комплектация

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера