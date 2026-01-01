Lumifor LFSR-68 портретная тарелка 68 см байонет Bowens

Портретная тарелка или софтрефлектор предназначается для портретной и рекламной фотографии в стиле Beauty. Применение сот дает возможность получить более направленное освещение и сузить световое пятно, а также получить эффект прожектора. Матовая серебристая поверхность рефлектора равномерно освещает объект съемки и обладает наибольшей отражающей способностью.

Результат, полученный с использованием портретной тарелки, кардинально отличается от эффекта, полученного с применением софтбокса. Эти световые модификаторы не заменяют, а дополняют друг друга. Портретная тарелка дает более жесткий свет и подчеркивает фактуру, а софтбокс наоборот делает рисунок более мягким и сглаживает небольшие дефекты.

Этот рефлектор находит применение не только в портретной съемке. Его можно использовать во множестве световых схем. Он является незаменимый аксессуаром профессионального фотографа.