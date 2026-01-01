images
Lumifor LFSR-41 портретная тарелка 41 см байонет Bowens

Lumifor LFSR-41 портретная тарелка 41 см байонет Bowens

Lumifor
Артикул: NVF-6349

Lumifor LFSR-41 – портретная тарелка, которая имеет диаметр 68 см и оснащена байонетом Bowens. В отличие от стандартного рефлектора, она существенно больше и имеет дефлектор в центре. Он распределяет свет от вспышки равномерно по всей поверхности.

Описание

Портретная тарелка или софтрефлектор предназначается для портретной и рекламной фотографии в стиле Beauty. Применение сот дает возможность получить более направленное освещение и сузить световое пятно, а также получить эффект прожектора. Матовая серебристая поверхность рефлектора равномерно освещает объект съемки и обладает наибольшей отражающей способностью.

Результат, полученный с использованием портретной тарелки, кардинально отличается от эффекта, полученного с применением софтбокса. Эти световые модификаторы не заменяют, а дополняют друг друга. Портретная тарелка дает более жесткий свет и подчеркивает фактуру, а софтбокс наоборот делает рисунок более мягким и сглаживает небольшие дефекты.

Этот рефлектор находит применение не только в портретной съемке. Его можно использовать во множестве световых схем. Он является незаменимый аксессуаром профессионального фотографа.

Комплектация

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Видеообзор &quot;Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set&quot;
Видеообзор "Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set"
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера