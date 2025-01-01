images
Elinchrom (26168) рефлектор портретный 44 см белый

Elinchrom
Артикул: FTR-664

Софтрефлектор Elinchrom – прекрасный световой модификатор, который преобразует свет от источника в направленный мягкий.

В комплект с софтрефлектором Elinchrom входит набор дефлекторов (рассекателей) для придания освещению различных оттенков.

 

Описание

Софтрефлектор с внутренней стороны имеет белую поверхность, хорошо рассеивает свет и не искажает цветовую температуру. Диаметр внешнего обода 44 см.

