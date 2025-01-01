Visico VС-500HH импульсная студийная вспышка с рефлектором

images
Visico VС-500HHLR – импульсная студийная вспышка мощностью 500 Дж с рефлектором. Имеет глубину регулировки до 1/32 и оснащена пилотным светом 250 Вт.

Описание

Моноблок может синхронизироваться по первому и второму импульсу. Это позволяет использовать его наравне и с профессиональной, и с любительской фототехникой. Настройка мощности происходит с помощью цифровой регулировки, а это значит, что настройки при необходимости можно без труда повторить. Короткий импульс может заморозить движение и перемещение в кадре.

Технические характеристики:

  • максимальная мощность, Дж – 500
  • регулировка мощности вспышки – до 1/32
  • пилотный свет, Вт – 250
  • цветовая температура, К – 5600 ±200
  • питание, Гц – 220 В/50
  • время зарядки, с – 0,2–1,1
  • синхронизация – светосинхронизатор/синхрокабель/кнопка ТЕСТ/2,4 ГГц радиосинхронизатор;
  • вес, кг – 2,8

Комплектация

  • Рефлектор.
  • Кабель питания – 4 м.
  • Кабель синхронизации – 4 м.
  • Пилотная лампа.
  • Инструкция.

