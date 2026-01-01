Profoto 901099-EUR Pro-D3 1250 Duo kit вспышка-моноблок

Описание

Высококачественные компоненты обеспечивают равномерный цвет и освещение для создания огромного количества высококачественных изображений.

Характеристики:



Максимальная энергия: 1250 Вт/с

Диапазон регулировки: 11 диафрагм (1,3 - 1250 Вт)

Точность регулировки: 0.1 ступень

Время перезарядки, 230 В/ 50 Гц: 0,01-0,8 с

Энергетическая стабильность:



<0,03 ступени при энергии 3,0-10

<0,06 ступени при энергии 0,1-2,9



Режимы вспышки: Eco (обычный), Boost и Freeze



Длительность вспышки, t0.1:



Режим Eco: 1/400 с (10) - 1/4000 с (0,1)

Режим Boost: 1/400 с (10) - 1/4000 с (0,1)

Режим Freeze: 1/400 с (10) - 1/12800 с (0,1)



Длительность вспышки, t0.5:



Режим Eco: 1/1400 с (10) - 1/5000 с (0,1)

Режим Boost: 1/1400 с (10) - 1/5000 с (0,1)

Режим Freeze: 1/1400 с (10) - 1/62000 с (0,1)



Цветовая температура:



Режим Eco: 6300 К ± 100 К

Режим Boost: 6300 К ± 100 К

Режим Freeze: 6400 К (10) -9000 К (0,1)



F-стоп при 2 м / 100 ISO



Без насадок: 32 2/10

С рефлектором Magnum: 64 4/10

С рефлектором OCF Magnum: 45 7/10



Угол луча: 65°

Угол рассеивания: 106°



Пилотный свет:



Тип лампы: LED

Максимальный световой поток (люмен): 6300 лм

Максимальная освещенность при 1 метре (люкс):



Без насадок: 2380 лк

Magnum: 16540 лк



Диапазон установки яркости: 100-1 %

Цветовая температура: 5600 К ±100 К

Индекс цветопередачи (CRI): >92

Угол луча: 65°

Угол рассеивания: 105°

Максимальная потребляемая мощность: 56 Вт



Беспроводное подключение:



Встроенные возможности подключения: Profoto AirX

Диапазон частот: 2,4 Ггц

Поддерживаемые функции синхронизации: синхронизация, TTL, HSS, дистанционное управление (Air 1 и Air 2)

Количество каналов: 100 (1-100)

Количество групп на канал: 6 (A-F)



Диапазон работы беспроводной сети:



С пультами Profoto: 0,5–100 м

С устройствами Bluetooth: 0,1–30 м



