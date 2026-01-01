Profoto 901098-EUR PRO-D3 1250 вспышка-моноблок
Profoto
Артикул: MTG-3715

Profoto 901098-EUR PRO-D3 1250 вспышка-моноблок. Моноблок, созданный на основе самых современных компонентов и технологий, идеально подходит для интенсивных съёмок. Скорость перезарядки в 0,01 секунды, длительность импульса в 1/75 000 секунды. Мощность вспышки 750/1250 Вт, светодиодный пилотный свет 56 Вт, диапазон регулировки импульса в пределах 11 f-stop. 

Описание

Высококачественные компоненты обеспечивают равномерный цвет и освещение для создания огромного количества высококачественных изображений. 

Характеристики:

Максимальная энергия: 1250 Вт/с
Диапазон регулировки: 11 диафрагм (1,3 - 1250 Вт)
Точность регулировки: 0.1 ступень
Время перезарядки, 230 В/ 50 Гц: 0,01-0,8 с
Энергетическая стабильность:

<0,03 ступени при энергии 3,0-10
<0,06 ступени при энергии 0,1-2,9

Режимы вспышки: Eco (обычный), Boost и Freeze

Длительность вспышки, t0.1:

Режим Eco: 1/400 с (10) - 1/4000 с (0,1)
Режим Boost: 1/400 с (10) - 1/4000 с (0,1)
Режим Freeze: 1/400 с (10) - 1/12800 с (0,1)

Длительность вспышки, t0.5:

Режим Eco: 1/1400 с (10) - 1/5000 с (0,1)
Режим Boost: 1/1400 с (10) - 1/5000 с (0,1)
Режим Freeze: 1/1400 с (10) - 1/62000 с (0,1)

Цветовая температура:

Режим Eco: 6300 К ± 100 К
Режим Boost: 6300 К ± 100 К
Режим Freeze: 6400 К (10) -9000 К (0,1)

F-стоп при 2 м / 100 ISO

Без насадок: 32 2/10
С рефлектором Magnum: 64 4/10
С рефлектором OCF Magnum: 45 7/10

Угол луча: 65°
Угол рассеивания: 106°

Пилотный свет:

Тип лампы: LED
Максимальный световой поток (люмен): 6300 лм
Максимальная освещенность при 1 метре (люкс):

Без насадок: 2380 лк
Magnum: 16540 лк

Диапазон установки яркости: 100-1 %
Цветовая температура: 5600 К ±100 К
Индекс цветопередачи (CRI): >92
Угол луча: 65°
Угол рассеивания: 105°
Максимальная потребляемая мощность: 56 Вт

Беспроводное подключение:

Встроенные возможности подключения: Profoto AirX
Диапазон частот: 2,4 Ггц
Поддерживаемые функции синхронизации: синхронизация, TTL, HSS, дистанционное управление (Air 1 и Air 2)
Количество каналов: 100 (1-100)
Количество групп на канал: 6 (A-F)


Диапазон работы беспроводной сети:

С пультами Profoto: 0,5–100 м
С устройствами Bluetooth: 0,1–30 м

  • Синхронизация проводная: разъем 1 x 3,5 мм (мини-джек)
  • Сервисный порт: USB-C
  • Обновление прошивки: через USB-C или Bluetooth
  • Фотоэлемент/IR-slave: есть
  • Рабочая температура: От 0 °C до +35 °C
  • Габариты: 13,0 х 34,5 х 20,0 см
  • Вес: 4,1 кг

Видео

Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
Аббас
Аббас
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
