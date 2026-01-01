Profoto 901098-EUR PRO-D3 1250 вспышка-моноблок. Моноблок, созданный на основе самых современных компонентов и технологий, идеально подходит для интенсивных съёмок. Скорость перезарядки в 0,01 секунды, длительность импульса в 1/75 000 секунды. Мощность вспышки 750/1250 Вт, светодиодный пилотный свет 56 Вт, диапазон регулировки импульса в пределах 11 f-stop.
Высококачественные компоненты обеспечивают равномерный цвет и освещение для создания огромного количества высококачественных изображений.
Характеристики:
Максимальная энергия: 1250 Вт/с
Диапазон регулировки: 11 диафрагм (1,3 - 1250 Вт)
Точность регулировки: 0.1 ступень
Время перезарядки, 230 В/ 50 Гц: 0,01-0,8 с
Энергетическая стабильность:
<0,03 ступени при энергии 3,0-10
<0,06 ступени при энергии 0,1-2,9
Режимы вспышки: Eco (обычный), Boost и Freeze
Длительность вспышки, t0.1:
Режим Eco: 1/400 с (10) - 1/4000 с (0,1)
Режим Boost: 1/400 с (10) - 1/4000 с (0,1)
Режим Freeze: 1/400 с (10) - 1/12800 с (0,1)
Длительность вспышки, t0.5:
Режим Eco: 1/1400 с (10) - 1/5000 с (0,1)
Режим Boost: 1/1400 с (10) - 1/5000 с (0,1)
Режим Freeze: 1/1400 с (10) - 1/62000 с (0,1)
Цветовая температура:
Режим Eco: 6300 К ± 100 К
Режим Boost: 6300 К ± 100 К
Режим Freeze: 6400 К (10) -9000 К (0,1)
F-стоп при 2 м / 100 ISO
Без насадок: 32 2/10
С рефлектором Magnum: 64 4/10
С рефлектором OCF Magnum: 45 7/10
Угол луча: 65°
Угол рассеивания: 106°
Пилотный свет:
Тип лампы: LED
Максимальный световой поток (люмен): 6300 лм
Максимальная освещенность при 1 метре (люкс):
Без насадок: 2380 лк
Magnum: 16540 лк
Диапазон установки яркости: 100-1 %
Цветовая температура: 5600 К ±100 К
Индекс цветопередачи (CRI): >92
Угол луча: 65°
Угол рассеивания: 105°
Максимальная потребляемая мощность: 56 Вт
Беспроводное подключение:
Встроенные возможности подключения: Profoto AirX
Диапазон частот: 2,4 Ггц
Поддерживаемые функции синхронизации: синхронизация, TTL, HSS, дистанционное управление (Air 1 и Air 2)
Количество каналов: 100 (1-100)
Количество групп на канал: 6 (A-F)
Диапазон работы беспроводной сети:
С пультами Profoto: 0,5–100 м
С устройствами Bluetooth: 0,1–30 м
