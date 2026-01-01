Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto 901097-EUR Pro-D3 750 Duo kit вспышка-моноблок. Комплект вспышек Profoto Profoto Pro-D3 750 Duo Kit включает в себя два моноблока Pro-D3 мощностью 750 Дж в одном кофре. Мощный моноблок, предназначенный для студий. Мощность вспышки 750 Дж. Диапазон мощности 11 ступеней, настраиваемый с точностью до 0,1 ступени экспозиции. Время перезарядки 0,01–1,5 секунды.
Диапазон мощности 11 ступеней, настраиваемый с точностью до 0,1 ступени экспозиции, обеспечивает самые разные реализации характера освещения. Доступны следующие режимы работы моноблока: режим по умолчанию (ECO) для идеальной цветовой стабильности и увеличения срока службы оборудования, режим Boost для небольшой дополнительной мощности и режим Freeze для полного устранения размытия от движения с самой короткой продолжительностью импульса вспышки.
Кроме того, светодиодный свет Pro-D3 обладает цветовой температурой дневного света (5600К), являясь энергоэффективным и совместимым со всеми софтбоксами. Моноблок также снабжен встроенной технологией Bluetooth AirX.
Характеристики:
Макс мощность 750 Дж
Диапазон энергии 11 ступеней экспозиции (0,8–750 Вт·с)
Шаг регулировки энергии 0,1 ступени экспозиции (0,1–10)
Время перезарядки при 230 В/50 Гц 0,01–0,5 с
Режимы работы вспышки Eco (нормальный), Boost и Freeze
Длительность вспышки t0,1:
Режим Eco: 1/600 с (10) - 1/5500 с (0,1)
Режим Boost: 1/600 с (10) - 1/5500 с (0,1)
Режим Freeze: 1/600 с (10) - 1/15900 с (0,1)
Длительность вспышки t0,5:
Режим Eco: 1/1900 с (10) - 1/7000 с (0,1)
Режим Boost: 1/1900 с (10) - 1/7000 с (0,1)
Режим Freeze: 1/1900 с (10) - 1/75000 с (0,1)
Цветовая температура:
Режим Eco: 6300K ±100K
Режим Boost: 6300K ±100K
Режим Freeze: 6400K (10) -9000K (0,1)
Рабочая диафрагма F-stop на 2 м / 100 ISO
Без рефлектора: 22 6/10
С рефлектором Magnum: 45 4/10
С рефлектором OCF Magnum: 32 9/10
Угол луча 65°
Угол поля зрения 106°
Постоянный свет Тип лампы LED
Макс. световой поток (люмен) 6300 лм
Макс. освещенность на 1 метре (люкс)
Без рефлектора: 2380 лк
С рефлектором Magnum: 16540 лк
С рефлектором OCF Magnum: 25530 лк
Диапазон регулировки яркости 100-1 %
Цветовая температура 5600 К ±100 К
Индекс цветопередачи (CRI) >92
Угол луча 65°
Угол поля зрения 105°
Макс. Мощность 56 Вт
Беспроводное подключение Profoto AirX (2,4 ГГц)
Поддерживаемые функции Air Синхронизация, TTL, HSS, дистанционное управление (Air 1 и Air 2
Количество каналов Air 100 (1-100)
Количество групп на канал Air 6 (A-F)
Диапазон работы беспроводной связи
С пультами Profoto: 0,5 - 100 м
С устройствами Bluetooth: 0,1- 30 м
Поддерживаемые приложения для устройств Bluetooth
Приложения Profoto Camera и Profoto Control
Разъемы Синхронизации
1 разъем 3,5 мм (мини-jack)
Сервисный разъем USB-C
Питание AC 100-240 В 50/60 Гц
Требование к сетевому предохранителю 10 А
Прочее
Обновление прошивки через USB-C или Bluetooth
Фотоэлемент/IR-slave есть
Рабочая температура от 0 °C до +35 °C
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов