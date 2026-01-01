Profoto 901097-EUR Pro-D3 750 Duo kit вспышка-моноблок

Описание

Диапазон мощности 11 ступеней, настраиваемый с точностью до 0,1 ступени экспозиции, обеспечивает самые разные реализации характера освещения. Доступны следующие режимы работы моноблока: режим по умолчанию (ECO) для идеальной цветовой стабильности и увеличения срока службы оборудования, режим Boost для небольшой дополнительной мощности и режим Freeze для полного устранения размытия от движения с самой короткой продолжительностью импульса вспышки.



Кроме того, светодиодный свет Pro-D3 обладает цветовой температурой дневного света (5600К), являясь энергоэффективным и совместимым со всеми софтбоксами. Моноблок также снабжен встроенной технологией Bluetooth AirX.

Характеристики:

Макс мощность 750 Дж

Диапазон энергии 11 ступеней экспозиции (0,8–750 Вт·с)

Шаг регулировки энергии 0,1 ступени экспозиции (0,1–10)

Время перезарядки при 230 В/50 Гц 0,01–0,5 с

Режимы работы вспышки Eco (нормальный), Boost и Freeze

Длительность вспышки t0,1:

Режим Eco: 1/600 с (10) - 1/5500 с (0,1)

Режим Boost: 1/600 с (10) - 1/5500 с (0,1)

Режим Freeze: 1/600 с (10) - 1/15900 с (0,1)

Длительность вспышки t0,5:

Режим Eco: 1/1900 с (10) - 1/7000 с (0,1)

Режим Boost: 1/1900 с (10) - 1/7000 с (0,1)

Режим Freeze: 1/1900 с (10) - 1/75000 с (0,1)

Цветовая температура:

Режим Eco: 6300K ±100K

Режим Boost: 6300K ±100K

Режим Freeze: 6400K (10) -9000K (0,1)

Рабочая диафрагма F-stop на 2 м / 100 ISO

Без рефлектора: 22 6/10

С рефлектором Magnum: 45 4/10

С рефлектором OCF Magnum: 32 9/10

Угол луча 65°

Угол поля зрения 106°

Постоянный свет Тип лампы LED

Макс. световой поток (люмен) 6300 лм

Макс. освещенность на 1 метре (люкс)

Без рефлектора: 2380 лк

С рефлектором Magnum: 16540 лк

С рефлектором OCF Magnum: 25530 лк

Диапазон регулировки яркости 100-1 %

Цветовая температура 5600 К ±100 К

Индекс цветопередачи (CRI) >92

Угол луча 65°

Угол поля зрения 105°

Макс. Мощность 56 Вт

Беспроводное подключение Profoto AirX (2,4 ГГц)

Поддерживаемые функции Air Синхронизация, TTL, HSS, дистанционное управление (Air 1 и Air 2

Количество каналов Air 100 (1-100)

Количество групп на канал Air 6 (A-F)

Диапазон работы беспроводной связи

С пультами Profoto: 0,5 - 100 м

С устройствами Bluetooth: 0,1- 30 м

Поддерживаемые приложения для устройств Bluetooth

Приложения Profoto Camera и Profoto Control

Разъемы Синхронизации

1 разъем 3,5 мм (мини-jack)

Сервисный разъем USB-C

Питание AC 100-240 В 50/60 Гц

Требование к сетевому предохранителю 10 А

Прочее

Обновление прошивки через USB-C или Bluetooth

Фотоэлемент/IR-slave есть

Рабочая температура от 0 °C до +35 °C