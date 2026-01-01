Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto 901071 EUR D30 моноблок импульсного света. Мощность 500 Дж. Диапазон вспышки в 11 ступеней мощности. Двухцветный светодиодный пилотный свет. Время перезарядки 0,01–0,7 секунды.
Компактная и легкая конструкция в сочетании с превосходной стабильностью вспышки и двухцветным пилотным светом делает D30 надежным моноблоком, способным обеспечить результат. Благодаря диапазону вспышки в 11 ступеней мощности D30 является адаптивным светом, подходящим для любой ситуации, в качестве основного света или для освещения части объекта.
D30 легко настраивается, а благодаря интуитивно понятному интерфейсу вы можете начать съемку немедленно. Подключение AirX позволяет вам полностью контролировать ситуацию непосредственно с синхронизатора на камере или из приложений Profoto.
Можно выбрать один из трех различных режимов вспышки: ECO для стабильности цвета и увеличения срока службы оборудования, Boost для небольшой дополнительной мощности и Freeze для самой короткой продолжительности вспышки и устранения размытости изображения.
D30 поставляется с двухцветным светодиодным пилотным светом. Этот яркий и энергоэффективный свет имеет регулируемую цветовую температуру и цветопередачу высокого качества. Его можно использовать в качестве постоянного света в некоторых ситуациях, когда требуется лишь легкий свет, а благодаря регулируемой цветовой температуре его легко адаптировать к окружающему освещению.
D30 совместим с широким спектром светоформирующих инструментов Profoto, а благодаря его прочной конструкции корпуса можно использовать даже самые большие насадки.
Характеристики:
