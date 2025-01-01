Hensel (38380) Integra Mini 600 осветитель для фотосъемки

Артикул: NVF-1304

Hensel Integra Mini 600 – студийный импульсный моноблок, аналог Integra Mini 300, но с большей мощности (600 Дж) и улучшенными характеристиками. Новшествами этой модели является усовершенствованные клавиши панели управления, которые легко найти даже в самых неудобных положениях, тихий вентилятор охлаждения моноблока.