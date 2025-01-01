images
Hensel (38380) Integra Mini 600 осветитель для фотосъемки

Hensel
Hensel Integra Mini 600 – студийный импульсный моноблок, аналог Integra Mini 300, но с большей мощности (600 Дж) и улучшенными характеристиками. Новшествами этой модели является усовершенствованные клавиши панели управления, которые легко найти даже в самых неудобных положениях, тихий вентилятор охлаждения моноблока.

Описание

Характеристики:

  • металлический корпус со встроенной скобой регулировки поворота и зажимом для зонта
  • время перезарядки вспышки – до 0,2 с
  • регулировка выходной мощности – интервал в 1/10 шага диафрагмы
  • 7-сегментный индикатор производительности
  • диапазон выходной мощности – 6 шагов диафрагмы
  • автоматический режим экономии электроэнергии для пилотного света

Видео

Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 &amp; Aurora FireFly II
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 & Aurora FireFly II
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
