Артикул: DAN-0167

FST S-600 – импульсная студийная вспышка мощностью 600 Дж. Данная модель по праву называется одной из самых распространенных и популярных за счет того, что система устройства соединяет в одном корпусе лампу, систему охлаждения и управления. Моноблок мобильный и без труда может транспортироваться в случае необходимости.