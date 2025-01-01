images
FST S-600 импульсная студийная вспышка

FST S-600 – импульсная студийная вспышка мощностью 600 Дж. Данная модель по праву называется одной из самых распространенных и популярных за счет того, что система устройства соединяет в одном корпусе лампу, систему охлаждения и управления. Моноблок мобильный и без труда может транспортироваться в случае необходимости.

Описание

Технические характеристики:

  • студийная импульсная вспышка с пилотным светом и цифровым управлением
  • мощность, Дж – 600
  • пилотный свет – Е27, 150 Вт, 8 ступеней регулировки
  • ведущие число – 80
  • время перезарядки, с – 0,5–2
  • цветовая температура, К – 5500 ±200
  • предохранитель – 5 А
  • синхронизация – встроенный радиоприемник 2,4 ГГц

