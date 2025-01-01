images
Elinchrom ELC 1000 Pro HD (20616.1) высокоскоростной студийный моноблок
Elinchrom
Elinchrom ELC 1000 Pro HD – новый импульсный моноблок от швейцарской компании Elinchrom, разработанный по новой технологи, которая обеспечит фотографу быстрое время перезарядки, короткий импульс и большую скорость синхронизации, с полным ассортиментом функций для взыскательных профессионалов.

Обратите внимание, что рефлектор и насадки для моноблока приобретаются отдельно.

Описание

Вспышка максимальной мощностью 1000 Дж. Имеет диапазон регулировки мощности восемь стопов и целый ряд современных функций, включая стробоскопический режим задержки срабатывания и режима последовательных вспышек. Вспышки оснащены байонетом Elinchrom и будут совместимы со всем набором модификаторов света Elinchrom.

Зарядка до полной мощности у ELC 500 занимает время 1,2 с. Длина импульса (при t=0,5) составляет 1/5260s (или 1/1430s на полную мощность). Как и во всех новых вспышках Elinchrom в моноблок встроен радиоприемник системы Skyport, предусмотрена поддержка удаленного управления питанием и синхронизация с фотоаппаратом до 1/320 секунды. Прямое управление обеспечивается через яркий OLED-дисплей на задней части моноблока.

Осветитель оснащен воздушным принудительным охлаждением и интеллектуальной системой, которая ускоряет или замедляет вентилятор в зависимости от температуры нагрева. Их можно использовать от сети в любой точке мира, благодаря мультивольтажной системе питания моноблока.

 

 

