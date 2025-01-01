Артикул: FTR-483

Elinchrom D-Lite 2 RX (20486.1) - моноблок со встроенным радиоконтроллером.

Осветительные приборы серии D-Lite 2 – это превосходные импульсные моноблоки, ориентированные на опытных фотографов и тех, кто работает на выезде. Модели вспышек D-Lite RX имеют все функциональные возможности вспышек Pro RX. С ними могут использоваться почти все насадки Elinchrom, за исключением узконаправленных и софтбоксов более 135 см. Моноблок D-Lite 2 поставляется с сетевым шнуром и защитным колпаком. Обратите внимание, что рефлектор и насадки для моноблока приобретаются отдельно.