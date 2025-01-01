images
Elinchrom D-Lite 2 RX (20486.1) моноблок со встроенным радиоконтроллером

Elinchrom
Elinchrom D-Lite 2 RX (20486.1) - моноблок со встроенным радиоконтроллером.

Осветительные приборы серии D-Lite 2 – это превосходные импульсные моноблоки, ориентированные на опытных фотографов и тех, кто работает на выезде. Модели вспышек D-Lite RX имеют все функциональные возможности вспышек Pro RX. С ними могут использоваться почти все насадки Elinchrom, за исключением узконаправленных и софтбоксов более 135 см. Моноблок D-Lite 2 поставляется с сетевым шнуром и защитным колпаком. Обратите внимание, что рефлектор и насадки для моноблока приобретаются отдельно.

Особенностью Elinchrom D-Lite 2 RX является стабильная работа при любом уровне регулировки в диапазоне 5 ступеней (12-200 Дж) с шагом в 1/10, встроенный радиомодуль, быстрая перезарядка, малый вес и бюджетная стоимость.

Характеристики:

  • энергия импульса – 200 Дж
  • напряжение питания – 230 V
  • ведущее число для 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. – 45
  • глубина регулировки 5 ступеней – 12-200 Дж
  • время перезарядки min/max – 0,2-0,6 с
  • длительность импульса (t=0,5) – 1/1200 с
  • мощность лампы-пилота – 100 Вт E27
  • напряжение на синхроконтактах – 5 V
  • радиоуправление встроенный модуль – 4 группы, 8 каналов
  • габариты –  26х14x19 см
  • масса – 1,3 кг

