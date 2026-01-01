Zhiyun CM25 CINEPEER осветитель
Артикул: OLE-4669

Компактный светодиодный осветитель в виде панели. Мощность 25 Вт, цветовая температура  2700-6200 К, CRI 96+, TLCI 97+, регулировка яркости 0–100%.  Освещенность 3360 люкс. Осветитель оснащен встроенным аккумулятором  2000 мАч. Активная система охлаждения. Дистанционное управление по Bluetooth через мобильное приложение. Крепление гнездо 1/4"-20.

Описание

Характеристики:

  • Мощность 25 Вт
  • 112 светодиодов
  • Цветовая температура 2700-6200 К
  • Индекс цветопередачи 96+ 
  • TLCI 97+
  • Регулировка яркости 0–100%
  • Освещенность 3360 люкс (макс, 0,5 м, 4300К)
  • Активное охлаждение
  • Питание - встроенный аккумулятор, от USB PD сетевого адаптера или внешнего аккумулятора (не входят в комплект)
  • Способ управления - панелью управления на корпусе
  • Тип крепления: гнездо 1/4"-20
  • Размеры 13.3 х 7.8 х 2.3 см
  • Вес 232 г

Комплектация

  • осветитель
  • силиконовый рассеиватель
  • USB Type C кабель

Видео

Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
