images
images
images
images
Zhiyun CF100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun CF100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun CF100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun CF100 Standard CINEPEER осветитель

Zhiyun CF100 Standard CINEPEER осветитель

Zhiyun
Артикул: OLE-4667

Мощный светодиодный RGB-осветитель форм-стика. Мощность 100 Вт, цветовая температура  2700-6500 К, CRI 96+, TLCI 98+, регулировка яркости 0–100%.  Освещенность 2610 люкс. 6 предустановленных световых сценариев. Осветитель оснащен встроенным аккумулятором  2600 мАч. Система охлаждения DynaVort Cooling System. Осветитель поддерживает различные модификаторы света, включая сетки, шторки и диффузоры (в комплект не входят, приобретаются отдельно).

Описание

Характеристики:

  • Мощность 100 Вт
  • Цветовая температура 2700-6500 К
  • RGB режим
  • Индекс цветопередачи 96+ 
  • TLCI 98+
  • Регулировка яркости 0–100%
  • Освещенность 2610 люкс (макс, 1 м, 4300К)
  • Активное охлаждение
  • Питание Type-C, встроенный аккумулятор, сетевой адаптер (приобретается отдельно)
  • Способ управления  панелью управления на корпусе
  • Тип крепления: гнездо 1/4"-20
  • Размеры 50.2 х 4.6 х 4.7 мм
  • Вес 945 г

Комплектация

  • Осветитель
  • Кабель зарядки USB-C

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера