Zhiyun C100 COMBO CINEPEER осветитель
Zhiyun
Артикул: OLE-4664

Мощный светодиодный RGBWW-осветитель форм-стика. Мощность 100 Вт, цветовая температура 2700-6500 К, CRI 95+, TLCI 98+, регулировка яркости 0-100%. Освещенность 3870 люкс. 12 предустановленных световых сценариев. Осветитель оснащен 6 батарейками 4500мАч. Система охлаждения DynaVort Cooling System. Осветитель поддерживает различные модификаторы света, включая сетки, шторки и диффузоры.

Описание

Тройная совместимость с питанием через DC, PD и встроенный аккумулятор позволяет использовать устройство без перерывов, даже во время зарядки. Быстрая зарядка через PD (20В/1,2А) занимает всего 3 53 минуты, что делает C100 надёжным для длительных съёмок.

CINEPEER C100 идеально подходит для решения различных задач, включая прямую трансляцию, рекламные съемки и творческие проекты. Осветитель оснащён электрическим режимом и разнообразными музыкальными световыми эффектами для создания уникальной атмосферы. 304 LED-чипа излучают яркое и насыщенное освещение: 815 люкс для красного, 1750 люкс для зелёного и 564 люкс для синего на расстоянии одного метра. Подключение через Bluetooth Mesh и управление с помощью приложения ZY Vega помогают и расширяют возможности настройки освещения.

Характеристики:

  • Мощность 100 Вт
  • 304 светодиода
  • Цветовая температура 2700-6500 К
  • RGB режим
  • Индекс цветопередачи 95+
  • TLCI 98+
  • Регулировка яркости 0-100%
  • Освещенность 3870 люкс (макс, 1 м, 5500К)
  • Активное охлаждение
  • FX-режимы: Candle, CCT Breathing, CCT Cycle, CCT Flash, Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, Paparazzi, RGB Breathing, RGB Cycle, RGB Flash, SOS, TV
  • Питание - Type-C, встроенный аккумулятор, сетевой адаптер ( 20В/1,2А)
  • Способ управления - панелью управления на корпусе, приложение ZY Vega app
  • Дополнительные функции адресные светодиоды
  • Тип крепления: 2 гнезда 1/4"-20 с торцов корпуса
  • Размеры 361×58,7×72,5 мм
  • Вес 1337 г

Комплектация

  • осветитель
  • U-образный рассеиватель
  • чехол - рассеиватель
  • кашетирующие шторки
  • соты
  • кабель питания Type-C PD
  • ключи
  • сетевой адаптер
  • чехол для сетевого адаптера
  • крепление - зажим

Видео

