YC Onion TOAST RGB pro осветитель
YC Onion
Артикул: OLE-4576

Светодиодный RGB-осветитель формата панель мощностью 60 Вт с режимом HSI. Встроенный дисплей. Цветовая температура 2800-10000К, TLCI 96+, CRI 97+,  освещенность 3630 люкс на расстоянии 0,5 м. 8 предустановленных световых сценариев. Управление через панель управления или приложение. Питание посредством адаптера переменного тока или двух аккумуляторных батарей NP-F970. Крепление 5/8".

Описание

Характеристики:

  • Вид осветителя LED панель
  • Режим RGB
  • Мощность (макс) 60 Вт
  • Цветовая температура 2800 - 10000 К
  • TLCI 96+
  • CRI 98+
  • FX режимы Fireworks, Lightning, TV, Candle, Cop car/Police, Fire truck, Ambulance, Bad bulb
  • Питание  сетевой адаптер, NP-F950/970/990 х2
  • Вход 15 В 4 А
  • Дополнительные функции управление через приложение
  • Крепление 5/8"
  • Размеры 400 × 360 × 125 мм
  • Вес 4700 г

Комплектация

  • осветитель
  • сетевой адаптер
  • сумка
  • кашетирующие шторки
  • ручки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера