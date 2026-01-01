Weeylite WP35 осветитель
Артикул: OLE-4413

Светодиодная студийная RGB-панель мощностью 30 Вт оборудована кронштейном для свободного вращения. Цветовая температура 2800-6800К, TLCI 97+, 17 предустановленных световых режимов. Есть шторки для настройки угла луча и защиты диодов при перемещении. Благодаря активной системе охлаждения и экономному расходу энергии время работы увеличивается, а риск перегрева - снижается. Управление через приложение. Питание через сетевой адаптер или аккумуляторы NP-F (в комплект не входят). 

Описание

Характеристики:

  • Вид осветителя студийная панель
  • Мощность (макс) 30 Вт
  • 648 светодиодов
  • Цветовая температура 2800 - 6800 К
  • TLCI 97+
  • RGB-режим
  • Особенности конструкции активное охлаждение, встроенный дисплей
  • FX режимы: Fireworks, Faulty bulb/Bad bulb, TV, Fire/Campfire/Bonefire, Candle, Cop car/Police, Fire truck, Ambulance, Welding/Electric Soldering, SOS, Flash, CCT Loop, Dsco, Burst, RGB Loop, Romantic, RGB Wave
  • Питание сетевой адаптер, NP-F х2
  • Дополнительные функции управление через приложение
  • Крепление 5/8"
  • Размеры 275 × 55 × 210 мм
  • Вес 1159 г

Комплектация

  • осветитель
  • сетевой адаптер

Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
