Weeylite S03 осветитель синий
Артикул: OLE-4409

Компактный карманный светодиодный RGB-осветитель формата панель мощностью 8 Вт. Цветовая температура 2800-6800К, световой поток 300 лм, TCLI  97+, CRI 95+, 14 предустановленных световых режимов. Управление через приложение. Питание через встроенный аккумулятор емкостью 1000 мАч. В комплекте крепление на холодный башмак с винтом для установки на стойку или клетку камеры. Цвет корпуса - синий.

Характеристики:

  • Вид осветителя LED панель
  • 60 светодиодов
  • Мощность (макс) 8 Вт
  • Цветовая температура 2800 - 6800 К
  • Режим RGB
  • Световой поток 300 лм
  • TCLI  97+
  • CRI 95+
  • FX режимы: Fireworks, Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, TV, Pulsing/Pulse, Fire/Campfire/Bonefire, Candle, Cop car/Police, Fire truck, Ambulance, Club Lights, Welding/Electric Soldering, SOS, CCT Loop
  • Питание встроенный аккумулятор
  • Емкость 1000 мАч
  • Время работы до 60 мин
  • Время зарядки 180 мин
  • Управление через приложение
  • Крепление 1/4"
  • Размеры 88 × 52 × 21 мм
  • Вес 72 г

Комплектация

  • осветитель
  • зарядный кабель
  • холодный башмак

Видео

Видеообзор &quot;Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set&quot;
Видеообзор "Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set"
Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
