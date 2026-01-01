Weeylite Ninja 300 +VP-05 осветитель
Weeylite
Артикул: OLE-4403

Светодиодный студийный моноблок мощностью 80 Вт. Цветовая температура 5600К, световой поток 7800 лм, CRI 95+, TLCI 95+, 12 предустановленных световых режимов. Байонет Weeylite Mini Port. Оснащен встроенным вентилятором с низким шумовым уровнем работы. Режим управления через приложение. Питание через сетевой адаптер. В комплекте добавлен независимый оригинальный адаптер Bowens.

Описание

Характеристики:

  • Вид осветителя светодиодный моноблок
  • Мощность (макс) 80 Вт
  • Цветовая температура 5600 К
  • Световой поток 7800 лм
  • CRI 95+
  • TLCI 95+
  • Особенности конструкции активное охлаждение, встроенный дисплей.
  • Байонет Weeylite Mini Port
  • FX режимы: Fireworks, TV, Fire/Campfire/Bonefire, Welding/Electric Soldering, Flash, Burst, Curve
  • Питание сетевой адаптер
  • Вход 110-240В ~ 50/60 Гц
  • Дополнительные функции управление через приложение
  • Крепление 5/8"
  • Размеры 175 × 92 × 85  мм
  • Вес 1000 г

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель
  • адаптер Bowens VP-05
  • сумка
  • ремень
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель

