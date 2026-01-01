Weeylite Ninja 20B осветитель

Светодиодный студийный моноблок мощностью 200 Вт. Цветовая температура 2800-6800К, световой поток 22000 лм, яркость 77900 лк, 10 предустановленных световых режимов. Уникальной особенностью является интеллектуальная система охлаждения, которая позволяет снизить уровень шума вентилятора до 26 дБ в специальном режиме. Режимы управления: управление через приложение, DMX синхронизация. Питание через сетевой адаптер. Байонет Bowens

