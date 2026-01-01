images
images
images
images
images
Weeylite Ninja 20B осветитель
Weeylite
Артикул: OLE-4412

Светодиодный студийный моноблок мощностью 200 Вт. Цветовая температура 2800-6800К, световой поток 22000 лм, яркость 77900 лк, 10 предустановленных световых режимов. Уникальной особенностью является интеллектуальная система охлаждения, которая позволяет снизить уровень шума вентилятора до 26 дБ в специальном режиме. Режимы управления: управление через приложение, DMX синхронизация. Питание через сетевой адаптер. Байонет Bowens

Описание

Характеристики:

  • Вид осветителя светодиодный моноблок
  • Мощность (макс) 200 Вт
  • Цветовая температура 2800 - 6800 К
  • Световой поток 22000 лм
  • Яркость 77900 лк
  • Особенности конструкции активное охлаждение, встроенный дисплей
  • Байонет Bowens
  • FX режимы: Faulty bulb/Bad bulb, TV, Fire/Campfire/Bonefire, Candle, Welding/Electric Soldering, SOS, Flash, CCT Loop, Burst, Blink
  • Питание сетевой адаптер
  • Вход 100-240 В, 5 - 2.5А, 50-60 Гц
  • Дополнительные функции управление через приложение, DMX синхронизация
  • Крепление 5/8"
  • Размеры 382 × 390 × 183 мм
  • Вес 2390 г

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель 55°
  • сетевой кабель
  • защитная крышка
  • держатель кабеля

