images
SFS-lab STUDIO 900sq в квадратном корпусе

SFS-lab
Артикул: OLE-0538
SFS STUDIO 900sq LED-осветитель – самый компактный и легкий прибор в серии. Подходит для работы в студии и на выезде. Включает необходимый набор креплений для стоек, штативов и потолочных фермовых установок. Благодаря специально разработанной сверхтонкой многослойной «линзе Френеля» он может использоваться как рисующий или заполняющий свет. А использование дополнительных насадок расширяет возможность решения практически любых творческих замыслов. Светоотдача от 0 до 900 Вт. Оснащен ручным беспроводным управлением яркостью.
 

Описание

Технические характеристики:
  • рабочая температура, С – 42
  • цветовая температура, К – 5000
  • потребляемая мощность, Вт – 100
  • эквивалентная галогенная мощность, Вт – 900
  • вращение в студийном подвесе и на штативе по горизонтали, град – 360
  • беспроводной диммер с функцией выключения
  • отсутствие громоздкой «лиры»
  • равномерность светового потока без применения фильтров на 160 градусов
  • моментальная взаимозаменяемость светоизлучающего блока
  • встроенный термопредохранитель в системе охлаждения
  • малошумящая конфигурация лопастей кулера
  • крепление для зонтов и софтбоксов
  • возможность использования с портативным аккумуляторным блоком

Комплектация

  • Светильник с четырехстворчатыми шторками – 1 шт.
  • Светоизлучающий моноблок с встроенным активным охлаждением – 1 шт.
  • Универсальное крепление для штатива и фермы с зажимами и устройством наклона с трещоткой – 1 шт.
  • Защитная сетка – 1 шт.
  • Блок сетевого питания с классом защиты IP67 или аналогичный облегченный для выездных работ – 1 шт.
  • Силовой низковольтный кабель 10 м – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера