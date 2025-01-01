Proaim 500pc LED светодиодный осветитель

images
Proaim 500pc LED – светодиодного осветитель для студийной фото- и видеосъемки. Панель создает мощный световой поток, расходуя при этом мало электроэнергии. Практически не нагревается и создает единый, хороший рассеянный или свет.

Описание

Прибор потребляет не больше 50 Вт, гарантируя при этом светоотдачу, которая эквивалентна лампе накаливания 500 Вт. Панель дает большой угол и площадь рассеивания при высокой мощности светового потока – 2270 лк (1 м).

Питание осуществляется от адаптера переменного тока, а также возможна работа от аккумулятора с V-образным креплением для аккумуляторов на 12–15 В. Панель оснащена внешним разъемом для подключения источника тока 14,8–15 В.

С помощью диммера можно плавно изменять затемненность от 100% до 0% с незначительным изменением цвета. Возможно использование трех разных светофильтров с целью воспроизведения разнообразных световых и цветовых эффектов. Панели крепятся на складной двухсекционный штатив. Срок службы светодиодов – около 50 000 часов.

Технические характеристики:

  • толщина, мм – 5
  • цветовая температура, К – примерно 5600
  • период эксплуатации, час – 50 000
  • диапазон рабочей температуры, С – от -21 – до +80
  • питание – источник постоянного тока на 15 V
  • количество светодиодов LED – 500 шт.
  • размеры, см – 30х17
  • вес, кг – 1,5
  • размеры потока света, см – 39х39
  • расход электрической энергии (при 15 V), Вт –  -50
  • вес штатива, кг – 1,6

Цветовая температура, К:

  • с белым мягким фильтром – 6000 (применяется в качестве защитного фильтра)
  • без светофильтра – 6000
  • оранжевый светофильтр – 2300
  • желтый светофильтр – 4300

Комплектация

  • Светодиодная панель света на 500 светодиодов с V-образным креплением аккумулятора и шторками – 1 шт.
  • Двухсекционный штатив – 1 шт.
  • Набор из трех светофильтров – 1 шт.
  • Универсальный адаптер – 1 шт.
  • Переходник переменного тока – 1 шт.
  • Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.

