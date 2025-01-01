Proaim 500pc LED светодиодный осветитель

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim 500pc LED – светодиодного осветитель для студийной фото- и видеосъемки. Панель создает мощный световой поток, расходуя при этом мало электроэнергии. Практически не нагревается и создает единый, хороший рассеянный или свет.
Прибор потребляет не больше 50 Вт, гарантируя при этом светоотдачу, которая эквивалентна лампе накаливания 500 Вт. Панель дает большой угол и площадь рассеивания при высокой мощности светового потока – 2270 лк (1 м).
Питание осуществляется от адаптера переменного тока, а также возможна работа от аккумулятора с V-образным креплением для аккумуляторов на 12–15 В. Панель оснащена внешним разъемом для подключения источника тока 14,8–15 В.
С помощью диммера можно плавно изменять затемненность от 100% до 0% с незначительным изменением цвета. Возможно использование трех разных светофильтров с целью воспроизведения разнообразных световых и цветовых эффектов. Панели крепятся на складной двухсекционный штатив. Срок службы светодиодов – около 50 000 часов.
Технические характеристики:
Цветовая температура, К:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов