Logocam LED Light 80 (56) светодиодный светильник
Артикул: NVF-1025

Светодиодный светильник Logocam LED Light 80 (56).

Универсальный осветительный прибор. Может использоватся для создания заполняющего, фонового и рисующего света на выезде и в студиях. Для смягчения света предусмотрен софтбокс.

Описание

Корпус прибора изготовлен из алюминия. Он имеет низкое энергопотребление - 80 Вт и мощный световой поток (галогенный эквивалент 800 Вт).

Встроенный DMX-блок позволяет управлять яркостью и цветовой температурой светильника как удаленно с пульта DMX, так и с помощью ручки управления, расположенной на осветительном приборе. При этом на цифровом табло отображается либо яркость (в процентах от максимальной), либо номер канала DMX.

Низкое энергопотребление и мощный световой поток позволяют использовать прибор как в студийных условиях, так и на выезде - абсолютно автономно.

Характеристики:

  • напряжение питания, В - 220
  • рабочая температура, С - 0 - +40
  • допустимая влажность, проц. - не более 95
  • цветовая температура, К - 3200 (5600)
  • коэффициент цветопередачи (CRI) - > 95
  • потребляемая мощность, Вт - 80
  • количество диодов - 9
  • световой поток, Лм - 6650 (7700)
  • диапазон регулировки яркости, проц. - 0 -100
  • протокол управления - DMX + ручное
  • адаптер крепления - 16F
  • разъем питания - SpeakON
  • вес, кг - 1,7
  • размер, мм - 290х400х65

Комплектация

  • Светильник - 1 шт. 
  • Шпигот 16 F - 1 шт.
  • Софтбокс - 1 шт. 
  • Лира - 1 шт. 

Видео

Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
