Logocam LED BM-50 V (56) светодиодный светильник

Logocam LED BM-50 V (56) светодиодный светильник

Logocam
Артикул: DAN-1847

Светильник направленного света Logocam LED BM-50 V (56), для съемки в студии и на выезде.

Оптическая система, которая в добавок к обычной линзе Френеля, включает в себя дополнительную асферическую линзу-конденсор, обеспечивая преимущество над традиционными светильниками, так как направляет на объект до 97 процентов светового потока, исходящего от светодиода. В комплектацию включена, площадка V–Lock.

Характеристики:

  • напряжение питания - 220 В
  • рабочая температура - 0 - +40 С
  • допустимая влажность - не более 95 проц.
  • цветовая температура - 3200 (5600) К
  • коэффициент цветопередачи (CRI) - > 95
  • потребляемая мощность - 50 Вт
  • количество диодов - 1
  • количество шторок - 4
  • диапазон регулировки яркости - 0-100 проц.
  • вес - 1,4 кг
  • размер - 110х100х150-200 мм

Комплектация

  • Светильник - 1 шт. 
  • Блок шторок - 1 шт.
  • Блок управления - 1 шт. 
  • Лира со шпиготом - 1 шт. 
  • Сетевой кабель - 1 шт.
  • Площадка V–Lock - 1 шт.

