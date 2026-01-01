Logocam LED BM-50 DMX (56) светодиодный светильник

Артикул: DAN-1757

Светильник направленного света Logocam LED BM-50 DMX (56), который используют для съемки в студии.

Оптическая система, которая в добавок к обычной линзе Френеля, включает в себя дополнительную асферическую линзу-конденсор, обеспечивая преимущество над традиционными светильниками, так как направляет на объект до 97 процентов светового потока, исходящего от светодиода.

Характеристики:

  • напряжение питания, В - 220
  • рабочая температура, С - 0 - +40
  • допустимая влажность, проц. - не более 95
  • цветовая температура, К - 3200 (5600)
  • коэффициент цветопередачи (CRI) - > 95
  • потребляемая мощность, Вт - 50
  • количество диодов - 1
  • количество шторок - 4
  • диапазон регулировки яркости, проц. - 0 -100
  • протокол управления - DMX
  • адаптер крепления - 16F
  • вес, кг - 1,4
  • размер, мм - 110х100х150-200

Комплектация

  • Светильник - 1 шт. 
  • Блок шторок - 1 шт.
  • Блок управления - 1 шт. 
  • Лира со шпиготом - 1 шт. 
  • Сетевой кабель - 1 шт. 

Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
