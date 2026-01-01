Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования
В комплект входит осветитель S60bi, шторка, проекционная насадка, ирисовая диафрагма, маски Gobo, цветные фильтры, сумка для переноски комплекта. Мощность осветителя 77 Вт, цветовая температура 2800К~6500К, CRI > 96, TLCI > 97, 11 предустановленных световых динамических спецэффектов.
Осветитель светодиодный Godox S60bi – это легкий и яркий фокусируемый источник света с углом раскрытия светового потока 6…55º, регулируемой цветовой температурой и мощностью до 77 Вт. Дистанционное управление параметрами S60 за счет встроенного Bluetooth модулю с помощью приложения для смартфона «Godox Light». Осветитель совместим с пультом дистанционного управления RC-A6 (входит в комплект) и поддерживает управление по стандарту DMX512 (пульт DMX приобретается дополнительно). Светодиодная COB-матрица осветителя выдает световой поток с регулируемой и высоким уровнем цветопередачи.
Мощность светового потока регулируется плавно в диапазоне от 10 до 100% с шагом 1% вращением диммера, расположенного на выносном блоке управления осветителя. Регулировка цветовой температуры осуществляется тем же димером (шаг регулировки 100К). Рядом находятся 4 рабочие кнопки для включения и настройки параметров осветителя, а также яркий цифровой ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображаются установленные режимы работы.
Осветитель имеет 11 режимов предустановленных спецэффектов: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа), Candle (свеча), Fire (огонь), Firework (фейерверк) для создания творческого освещения во время съемки.
Возможна работа устройства в бесшумном режиме с отключенным вентилятором, но при этом интенсивность света уменьшается вдвое.
Для получения точечного пятна или регулировки его формы световой поток может быть дополнительно ограничен металлическими шторки Godox SA-08 (в комплект входит 1шт). В комплекте один софтбокс с сотами размером 30х30 см помогут сформировать мягкое и равномерное световое пятно.
Проекционная насадка SA-P оснащена линзой 85 мм и позволяет по необходимости уменьшать или увеличивать световое пятно. Набор сетчатых масок SA-05 дает возможность создавать различные световые градиенты.
Ирисовая диафрагма помогает плавно и точно регулировать размер светового пятна и его плотность. С помощью отсекающей заслонки можно сформировать световое пятно различной геометрической формы. Набор масок используются с держателем масок для создания светотеневого рисунка на заднем фоне или объекте съемки. Наборы светофильтров созданы для корректировки цветовой температуры и для создания различных цветовых эффектов.
Характеристики:
|Модель осветителя
|S60Bi
|Мощность
|77 Вт
|Цветовая температура
|2800К~6500К
|CRI
|≈96
|TLCI
|≈97
|Регулировка мощности светового потока
|0% … 100%
|Регулировка угла раскрытия светового луча
|6°… 55°
|Освещенность в центре светового пятна (100%, 1м) ≈
|Узкий пучок (в центральной точке) 40000 лк
Широкий пучок (в центральной точке) 3200 лк
|Количество спецэффектов
|11 видов
|Способы управления
|выносной блок управления/пульт ДУ/смартфон с APP GodoxLight/DMX
|Пульт дистанционного управления
|RC-A6 (опционально*)
|Частота беспроводной передачи
|2.4ГГц
|Расстояние (на открытом пространстве)
|~50м
|Каналы (CH)
|32 (1-32)
|Группы (GR)
|16 (A-F/0-9)
|Размеры пульта
|120х38х15мм
|Вес пульта
|30г
|Температура при эксплуатации
|-10° … +40°
|Размер осветителя
|26.4х10.7х10 см
|Размер блока управления
|233х112х61мм
|Вес осветителя
|1.4 кг
|Вес блока управления
|1.0 кг
