Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования

Описание

Осветитель светодиодный Godox S60bi – это легкий и яркий фокусируемый источник света с углом раскрытия светового потока 6…55º, регулируемой цветовой температурой и мощностью до 77 Вт. Дистанционное управление параметрами S60 за счет встроенного Bluetooth модулю с помощью приложения для смартфона «Godox Light». Осветитель совместим с пультом дистанционного управления RC-A6 (входит в комплект) и поддерживает управление по стандарту DMX512 (пульт DMX приобретается дополнительно). Светодиодная COB-матрица осветителя выдает световой поток с регулируемой и высоким уровнем цветопередачи.

Мощность светового потока регулируется плавно в диапазоне от 10 до 100% с шагом 1% вращением диммера, расположенного на выносном блоке управления осветителя. Регулировка цветовой температуры осуществляется тем же димером (шаг регулировки 100К). Рядом находятся 4 рабочие кнопки для включения и настройки параметров осветителя, а также яркий цифровой ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображаются установленные режимы работы.



Осветитель имеет 11 режимов предустановленных спецэффектов: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа), Candle (свеча), Fire (огонь), Firework (фейерверк) для создания творческого освещения во время съемки.



Возможна работа устройства в бесшумном режиме с отключенным вентилятором, но при этом интенсивность света уменьшается вдвое.



Для получения точечного пятна или регулировки его формы световой поток может быть дополнительно ограничен металлическими шторки Godox SA-08 (в комплект входит 1шт). В комплекте один софтбокс с сотами размером 30х30 см помогут сформировать мягкое и равномерное световое пятно.



Проекционная насадка SA-P оснащена линзой 85 мм и позволяет по необходимости уменьшать или увеличивать световое пятно. Набор сетчатых масок SA-05 дает возможность создавать различные световые градиенты.



Ирисовая диафрагма помогает плавно и точно регулировать размер светового пятна и его плотность. С помощью отсекающей заслонки можно сформировать световое пятно различной геометрической формы. Набор масок используются с держателем масок для создания светотеневого рисунка на заднем фоне или объекте съемки. Наборы светофильтров созданы для корректировки цветовой температуры и для создания различных цветовых эффектов.



Характеристики: