Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования
Артикул: OLE-2049

Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования

В комплект входит осветитель S60bi, шторка, проекционная насадка, ирисовая диафрагма, маски Gobo, цветные фильтры, сумка для переноски комплекта. Мощность осветителя 77 Вт, цветовая температура 2800К~6500К, CRI > 96, TLCI > 97, 11 предустановленных световых динамических спецэффектов.

Описание

Осветитель светодиодный Godox S60bi – это легкий и яркий фокусируемый источник света с углом раскрытия светового потока 6…55º, регулируемой цветовой температурой и мощностью до 77 Вт. Дистанционное управление параметрами S60 за счет встроенного Bluetooth модулю с помощью приложения для смартфона «Godox Light». Осветитель совместим с пультом дистанционного управления RC-A6 (входит в комплект) и поддерживает управление по стандарту DMX512 (пульт DMX приобретается дополнительно). Светодиодная COB-матрица осветителя выдает световой поток с регулируемой и высоким уровнем цветопередачи.
Мощность светового потока регулируется плавно в диапазоне от 10 до 100% с шагом 1% вращением диммера, расположенного на выносном блоке управления осветителя. Регулировка цветовой температуры осуществляется тем же димером (шаг регулировки 100К). Рядом находятся 4 рабочие кнопки для включения и настройки параметров осветителя, а также яркий цифровой ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображаются установленные режимы работы.

Осветитель имеет 11 режимов предустановленных спецэффектов: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа), Candle (свеча), Fire (огонь), Firework (фейерверк) для создания творческого освещения во время съемки.

Возможна работа устройства в бесшумном режиме с отключенным вентилятором, но при этом интенсивность света уменьшается вдвое.

Для получения точечного пятна или регулировки его формы световой поток может быть дополнительно ограничен металлическими шторки Godox SA-08 (в комплект входит 1шт). В комплекте один софтбокс с сотами размером 30х30 см помогут сформировать мягкое и равномерное световое пятно.

Проекционная насадка SA-P оснащена линзой 85 мм и позволяет по необходимости уменьшать или увеличивать световое пятно. Набор сетчатых масок SA-05 дает возможность создавать различные световые градиенты.

Ирисовая диафрагма помогает плавно и точно регулировать размер светового пятна и его плотность. С помощью отсекающей заслонки можно сформировать световое пятно различной геометрической формы. Набор масок используются с держателем масок для создания светотеневого рисунка на заднем фоне или объекте съемки. Наборы светофильтров созданы для корректировки цветовой температуры и для создания различных цветовых эффектов.

Характеристики:

Модель осветителяS60Bi
Мощность77 Вт
Цветовая температура2800К~6500К
CRI≈96
TLCI≈97
Регулировка мощности светового потока0% … 100%
Регулировка угла раскрытия светового луча6°… 55°
Освещенность в центре светового пятна (100%, 1м) ≈Узкий пучок (в центральной точке) 40000 лк
Широкий пучок (в центральной точке) 3200 лк
Количество спецэффектов11 видов
Способы управлениявыносной блок управления/пульт ДУ/смартфон с APP GodoxLight/DMX
Пульт дистанционного управленияRC-A6 (опционально*)
Частота беспроводной передачи2.4ГГц
Расстояние (на открытом пространстве)~50м
Каналы (CH)
32 (1-32)
Группы (GR)16 (A-F/0-9)
Размеры пульта120х38х15мм
Вес пульта30г
Температура при эксплуатации-10° … +40°
Размер осветителя26.4х10.7х10 см
Размер блока управления233х112х61мм
Вес осветителя1.4 кг
Вес блока управления1.0 кг


Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox S60Bi фокусируемый (с контроллером, кабелем питания, соединительным кабелем и ключом)
  • Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30
  • Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30
  • Заслонка отсекающая Godox SA-07 четырехлепестковая для S30
  • Шторки Godox SA-08 восьмилепестковые для S30
  • Набор масок GOBO Godox SA-09 для S30
  • Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30
  • Набор цветных фильтров Godox SA-11C для S30
  • Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30
  • Сумка для переноски CB72

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

