images
images
images
images
images
images
images
Godox LED1000W студийный осветитель светодиодный
Артикул: DAN-2032

Godox LED1000W осветитель светодиодный студийный.

Используется в различных фотосессиях, предметной съемке, а также для съемки видео. Прибор обеспечивает ровное и мягкое освещение. Мощность в галогеновом эквиваленте 1000 Вт. Цветовая температура 5600 К.

Описание

Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами в количестве 1024 шт.

Диммерная регулировка мощности от 10% до 100%. Комплектуется пультом дистанционного управления для регулировки яркости освещения. Управление по 6 группам и 16 каналам.

На приборе установлены шторки для регулировки светового потока и защиты светодиодов во время транспортировки.

Предусмотрена система эффективной защиты от перегрева.

Прибор комплектуется двумя фильтрами. Для более мягкого света рекомендуется использовать диффузный фильтр. Для изменения цветовой температуры цветной фильтр.

Питание от сетевого адаптера или литиевого аккумулятора Sony BP-L (приобретается дополнительно).

Технические характеристики:

  • мощность, Вт - 70
  • количество каналов, шт. - 16
  • количество групп, шт. - 6
  • диапазон регулировки, % - 10-100
  • цветовая температура, К - 5600
  • яркость, Lux - 5500
  • CRI - 97+
  • габариты, см - 43х46х10
  • вес, кг - 2,44

Комплектация

  • Светодиодный осветитель Godox LED1000W - 1 шт.
  • Пульт ДУ RC-A5 - 1 шт.
  • Адаптер постоянного тока - 1 шт.
  • Сетевой кабель - 1 шт.
  • Фильтр диффузный - 1 шт.
  • Фильтр желтый - 1 шт.

