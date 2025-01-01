Москва
Godox Knowled P600Bi Hard осветитель светодиодный.
Светодиодная панель с пропорциями сторон 1х1 и размером 30 см × 30 см, весом 10 кг излучает мягкий световой поток мощностью 650 Вт во всем диапазоне цветовых температур. Мощность 650 Вт. Цветовая температура 2800К-6500К.
Светодиодный осветитель P600Bi Hard обладает невероятной мощностью и готов к любым вызовам. Благодаря лучшей в своем классе оптической технологии и эффективной системе теплоотвода аэрокосмического стандарта, этот осветитель является отличным решением для освещения масштабных сцен. Светодиодная панель с пропорциями сторон 1х1 и весом всего 10 кг излучает мягкий световой поток мощностью 650 Вт во всем диапазоне цветовых температур.
В осветителе P600Bi Hard используются передовые технические решения, которые обеспечивают стабильную максимальную потребляемую мощность при любой цветовой температуре. Панель размером 30 см × 30 см представляет собой надежный источник света с высочайшей плотностью светового потока, достигающий поразительной освещенности 93800 лк на расстоянии 1м.
Благодаря современным технологиям и высокоточным оптическим линзам, этот светодиодный прибор имеет увеличенную дальность освещения, обеспечивая идеальную равномерность светового потока и предлагая эффективное и гибкое решение для освещения больших пространств.
P600Bi Hard тщательно разработан таким образом, чтобы его вес составлял всего около 10 кг, что делает его гораздо легче по сравнению с другими профессиональными световыми приборами аналогичной мощности. Компактные размеры позволяют быстрее настраивать и транспортировать прибор, что значительно экономит время и ресурсы на съемке.
P600Bi Hard совместим с интерфейсом управления DMX512 (поддержка протокола RDM); поддерживает технологию управления LumenRadio CRMX (встроенный приемник); работает с беспроводным пультом дистанционного управления 2.4G; оснащен модулем Bluetooth и совместим с приложением Godox Light; а также имеет на борту интуитивно понятную панель управления. Наличие терминатора DMX, внешней антенны и возможности автоматической подстройки частоты гарантирует передачу стабильного сигнала даже в самых сложных задачах на площадке.
P600Bi Hard позволяет плавно и деликатно регулировать уровень яркости с шагом 0,1%. С такой точностью можно идеально сымитировать момент загорания вольфрамовой нити в лампе накаливания. Кроме того, технология Flicker-free позволяет избежать мерцания и гарантирует потрясающие кадры даже при замедленной съемке.
Индексы CRI и TLCI имеют значение более 96, это значит, что P600Bi Hard обеспечивает точную цветопередачу при любой цветовой температуре светового потока. Осветитель P600Bi Hard позволяет получить стабильно естественный цвет, соответствующий реальному, а также сэкономить время на постпроизводстве.
11 встроенных световых спецэффектов позволяют легко моделировать различные световые сюжеты на съемочной площадке, это поможет оживить кадр и реализовать любую творческую задумку.
Характеристики:
