-20 %
Godox Knowled P600Bi Hard осветитель светодиодный
Godox
Артикул: MTG-1856

Godox Knowled P600Bi Hard осветитель светодиодный

Светодиодная панель с пропорциями сторон 1х1 и размером 30 см × 30 см, весом 10 кг излучает мягкий световой поток мощностью 650 Вт во всем диапазоне цветовых температур. Мощность 650 Вт. Цветовая температура 2800К-6500К. 

Описание

Светодиодный осветитель P600Bi Hard обладает невероятной мощностью и готов к любым вызовам. Благодаря лучшей в своем классе оптической технологии и эффективной системе теплоотвода аэрокосмического стандарта, этот осветитель является отличным решением для освещения масштабных сцен. Светодиодная панель с пропорциями сторон 1х1 и весом всего 10 кг излучает мягкий световой поток мощностью 650 Вт во всем диапазоне цветовых температур.

В осветителе P600Bi Hard используются передовые технические решения, которые обеспечивают стабильную максимальную потребляемую мощность при любой цветовой температуре. Панель размером 30 см × 30 см представляет собой надежный источник света с высочайшей плотностью светового потока, достигающий поразительной освещенности 93800 лк на расстоянии 1м.

Благодаря современным технологиям и высокоточным оптическим линзам, этот светодиодный прибор имеет увеличенную дальность освещения, обеспечивая идеальную равномерность светового потока и предлагая эффективное и гибкое решение для освещения больших пространств.

P600Bi Hard тщательно разработан таким образом, чтобы его вес составлял всего около 10 кг, что делает его гораздо легче по сравнению с другими профессиональными световыми приборами аналогичной мощности. Компактные размеры позволяют быстрее настраивать и транспортировать прибор, что значительно экономит время и ресурсы на съемке.

P600Bi Hard совместим с интерфейсом управления DMX512 (поддержка протокола RDM); поддерживает технологию управления LumenRadio CRMX (встроенный приемник); работает с беспроводным пультом дистанционного управления 2.4G; оснащен модулем Bluetooth и совместим с приложением Godox Light; а также имеет на борту интуитивно понятную панель управления. Наличие терминатора DMX, внешней антенны и возможности автоматической подстройки частоты гарантирует передачу стабильного сигнала даже в самых сложных задачах на площадке.

P600Bi Hard позволяет плавно и деликатно регулировать уровень яркости с шагом 0,1%. С такой точностью можно идеально сымитировать момент загорания вольфрамовой нити в лампе накаливания. Кроме того, технология Flicker-free позволяет избежать мерцания и гарантирует потрясающие кадры даже при замедленной съемке.

Индексы CRI и TLCI имеют значение более 96, это значит, что P600Bi Hard обеспечивает точную цветопередачу при любой цветовой температуре светового потока. Осветитель P600Bi Hard позволяет получить стабильно естественный цвет, соответствующий реальному, а также сэкономить время на постпроизводстве.

11 встроенных световых спецэффектов позволяют легко моделировать различные световые сюжеты на съемочной площадке, это поможет оживить кадр и реализовать любую творческую задумку.

Характеристики:

  • Модель P600Bi Hard
  • Источник питания 100В-240В~50/60 Гц 7А
  • Макс. мощность 700 Вт
  • Цветовая температура 2800К-6500К
  • Диапазон яркости 0%-100%
  • Кривые диммирования линейная / S-кривая / экспоненциальная / логарифмическая
  • Количество спецэффектов 11CRI ≥96TLCI ≥96
  • Способы управления Управление по DMX 512 (поддержка протокола RDM) Управление по LumenRadio CRMX Беспроводное управление 2.4G Управление через приложение Bluetooth Панель управления
  • Дистанция управления по Bluetooth макс. 30м
  • Дистанция управления 2.4G макс. 100м
  • Разъем USB Type-A
  • Обновление прошивки / Источник питания 5В 2А
  • Размеры (с учетом U-кронштейна) 571×499×121 мм
  • Вес нетто ~10 кг.


Комплектация

  • Светодиодный осветитель х1
  • Веревка для стяжки х1
  • Шестигранный ключ х1
  • U-образный кронштейн х1
  • Кабель питания АС х1
  • Антенна х1
  • Страховочный трос х1

