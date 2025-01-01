Godox Knowled P600Bi Hard осветитель светодиодный

Описание

Светодиодный осветитель P600Bi Hard обладает невероятной мощностью и готов к любым вызовам. Благодаря лучшей в своем классе оптической технологии и эффективной системе теплоотвода аэрокосмического стандарта, этот осветитель является отличным решением для освещения масштабных сцен. Светодиодная панель с пропорциями сторон 1х1 и весом всего 10 кг излучает мягкий световой поток мощностью 650 Вт во всем диапазоне цветовых температур.

В осветителе P600Bi Hard используются передовые технические решения, которые обеспечивают стабильную максимальную потребляемую мощность при любой цветовой температуре. Панель размером 30 см × 30 см представляет собой надежный источник света с высочайшей плотностью светового потока, достигающий поразительной освещенности 93800 лк на расстоянии 1м.

Благодаря современным технологиям и высокоточным оптическим линзам, этот светодиодный прибор имеет увеличенную дальность освещения, обеспечивая идеальную равномерность светового потока и предлагая эффективное и гибкое решение для освещения больших пространств.

P600Bi Hard тщательно разработан таким образом, чтобы его вес составлял всего около 10 кг, что делает его гораздо легче по сравнению с другими профессиональными световыми приборами аналогичной мощности. Компактные размеры позволяют быстрее настраивать и транспортировать прибор, что значительно экономит время и ресурсы на съемке.

P600Bi Hard совместим с интерфейсом управления DMX512 (поддержка протокола RDM); поддерживает технологию управления LumenRadio CRMX (встроенный приемник); работает с беспроводным пультом дистанционного управления 2.4G; оснащен модулем Bluetooth и совместим с приложением Godox Light; а также имеет на борту интуитивно понятную панель управления. Наличие терминатора DMX, внешней антенны и возможности автоматической подстройки частоты гарантирует передачу стабильного сигнала даже в самых сложных задачах на площадке.

P600Bi Hard позволяет плавно и деликатно регулировать уровень яркости с шагом 0,1%. С такой точностью можно идеально сымитировать момент загорания вольфрамовой нити в лампе накаливания. Кроме того, технология Flicker-free позволяет избежать мерцания и гарантирует потрясающие кадры даже при замедленной съемке.

Индексы CRI и TLCI имеют значение более 96, это значит, что P600Bi Hard обеспечивает точную цветопередачу при любой цветовой температуре светового потока. Осветитель P600Bi Hard позволяет получить стабильно естественный цвет, соответствующий реальному, а также сэкономить время на постпроизводстве.

11 встроенных световых спецэффектов позволяют легко моделировать различные световые сюжеты на съемочной площадке, это поможет оживить кадр и реализовать любую творческую задумку.

Характеристики:

Модель P600Bi Hard

Источник питания 100В-240В~50/60 Гц 7А

Макс. мощность 700 Вт

Цветовая температура 2800К-6500К

Диапазон яркости 0%-100%

Кривые диммирования линейная / S-кривая / экспоненциальная / логарифмическая

Количество спецэффектов 11CRI ≥96TLCI ≥96

Способы управления Управление по DMX 512 (поддержка протокола RDM) Управление по LumenRadio CRMX Беспроводное управление 2.4G Управление через приложение Bluetooth Панель управления

Дистанция управления по Bluetooth макс. 30м

Дистанция управления 2.4G макс. 100м

Разъем USB Type-A

Обновление прошивки / Источник питания 5В 2А

Размеры (с учетом U-кронштейна) 571×499×121 мм

Вес нетто ~10 кг.



