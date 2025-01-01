images
Godox Knowled MG1200Bi студийный светодиодный осветитель
Godox
Артикул: MTG-1368

Godox Knowled MG1200Bi студийный светодиодный осветитель. 

Максимальная мощность осветителя Godox MG1200Bi составляет 1200 Вт. Источником освещения является светодиод с инновационной технологией COB (chip-on-board), благодаря которой появляется возможность использования полной мощности при любой цветовой температуре от 2800K до 6500K. Байонет Godox G. 

Описание

Прецизионный блок управления позволяет регулировать мощность с высочайшей точностью, обеспечивая плавную регулировку яркости от 0,1% до 100% с шагом 0,1% (менее 2 Вт). При этом такая точность обеспечивается во всем диапазоне яркости.

MG1200Bi поддерживает управление по DMX512 (поддержка протокола RDM) и LumenRadio CRMX (со встроенным приемником); управление по Ethernet с протоколом SACN и ArtNet, а также поддерживает управление Luminair; беспроводное управление с помощью пульта 2.4G RC-A6II/RC-R9II; управление с помощью приложения Godox Light и имеет интуитивный интерфейс управления на корпусе либо на съемной панели RC-11. 

Конструкция корпуса осветителя и блока управления соответствует стандарту защиты IP54, благодаря чему MG1200Bi превосходно работает в дождь, туман или любую экстремальную погоду.

MG1200Bi обеспечивает простое, плавное и эффективное управление параметрами. Более того, в памяти устройства можно сохранить до 20 предустановок для различных схем освещения, чтобы помочь вам справиться со сложными и быстро меняющимися сценариями съемки. Очень яркий полноцветный экран дисплея позволяет точно контролировать настройки как в помещении, так и на локации, обеспечивая плавную и интуитивно понятную работу пользователя.

Характеристики:

  • Модель MG1200Bi
  • Источник питания 100В-240В-50/60Гц 14А (макс.)
  • Максимальная мощность 1400 Вт
  • CCT 2800K~6500K
  • Диапазон яркости 0%~100%
  • Кривые диммирования линейная, S-кривая, экспоненциальная, логарифмическая
  • Количество спецэффектов 11
  • Средний TLCI ≥96
  • Средний CRI ≥96
  • Средний TM-30 RF ≥92
  • ТМ-30 RG 97~103
  • Средний CQS >94
  • Средний R9 ≥90 (3200K) ≥85 (5600К/6500К)
  • Средний R15 ≥92
  • Степень защиты осветителя/блока управления IP54

Методы управления 

  • Интерфейс управления осветителя
  • Управление через LumenRadio CRMX
  • Управление через DMX 512 (поддержка протокола RDM)
  • Пульт дистанционного управления RC-A6II
  • Через Bluetooth с помощью приложения
  • Ethernet (поддержка протокола Art-Net и SACN)
  • Съемный блок управления RC11
  • Пульт дистанционного управления RC-A6II и съемный блок управления продаются отдельно.
  • Дистанция управления Bluetooth макс. 50м
  • Дистанция управления 2.4G макс. 100м
  • U-образный кронштейн 360°
  • Порт USB Type-A для обновления прошивки/5В 1.5А

Размеры с учетом U-образного кронштейна

  • Осветитель: 378х579х354мм,
  • Блок управления: 162х190х372мм

Вес нетто (≈)с учетом U-образного кронштейна и рефлектора

  • Осветитель: 16 кг
  • Блок управления: 6,68 кг

Комплектация

  • Осветитель x1
  • U-образный кронштейн x1
  • Блок управления x1
  • Антенна x1
  • Кофр для транспортировки x1
  • Рефлектор GR45 x1
  • Стальной трос x1
  • Кабель питания x1
  • Устройство для крепления контроллера PC01 x1
  • Защитная крышка для осветителя x1
  • Соединительный кабель постоянного тока x1

Ошибка

Видео

