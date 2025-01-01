Москва
Godox Knowled MG1200Bi студийный светодиодный осветитель.
Максимальная мощность осветителя Godox MG1200Bi составляет 1200 Вт. Источником освещения является светодиод с инновационной технологией COB (chip-on-board), благодаря которой появляется возможность использования полной мощности при любой цветовой температуре от 2800K до 6500K. Байонет Godox G.
Прецизионный блок управления позволяет регулировать мощность с высочайшей точностью, обеспечивая плавную регулировку яркости от 0,1% до 100% с шагом 0,1% (менее 2 Вт). При этом такая точность обеспечивается во всем диапазоне яркости.
MG1200Bi поддерживает управление по DMX512 (поддержка протокола RDM) и LumenRadio CRMX (со встроенным приемником); управление по Ethernet с протоколом SACN и ArtNet, а также поддерживает управление Luminair; беспроводное управление с помощью пульта 2.4G RC-A6II/RC-R9II; управление с помощью приложения Godox Light и имеет интуитивный интерфейс управления на корпусе либо на съемной панели RC-11.
Конструкция корпуса осветителя и блока управления соответствует стандарту защиты IP54, благодаря чему MG1200Bi превосходно работает в дождь, туман или любую экстремальную погоду.
MG1200Bi обеспечивает простое, плавное и эффективное управление параметрами. Более того, в памяти устройства можно сохранить до 20 предустановок для различных схем освещения, чтобы помочь вам справиться со сложными и быстро меняющимися сценариями съемки. Очень яркий полноцветный экран дисплея позволяет точно контролировать настройки как в помещении, так и на локации, обеспечивая плавную и интуитивно понятную работу пользователя.
