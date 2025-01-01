Godox Knowled MG1200Bi студийный светодиодный осветитель. 

Описание

Прецизионный блок управления позволяет регулировать мощность с высочайшей точностью, обеспечивая плавную регулировку яркости от 0,1% до 100% с шагом 0,1% (менее 2 Вт). При этом такая точность обеспечивается во всем диапазоне яркости.

MG1200Bi поддерживает управление по DMX512 (поддержка протокола RDM) и LumenRadio CRMX (со встроенным приемником); управление по Ethernet с протоколом SACN и ArtNet, а также поддерживает управление Luminair; беспроводное управление с помощью пульта 2.4G RC-A6II/RC-R9II; управление с помощью приложения Godox Light и имеет интуитивный интерфейс управления на корпусе либо на съемной панели RC-11.

Конструкция корпуса осветителя и блока управления соответствует стандарту защиты IP54, благодаря чему MG1200Bi превосходно работает в дождь, туман или любую экстремальную погоду.

MG1200Bi обеспечивает простое, плавное и эффективное управление параметрами. Более того, в памяти устройства можно сохранить до 20 предустановок для различных схем освещения, чтобы помочь вам справиться со сложными и быстро меняющимися сценариями съемки. Очень яркий полноцветный экран дисплея позволяет точно контролировать настройки как в помещении, так и на локации, обеспечивая плавную и интуитивно понятную работу пользователя.

Характеристики:

Модель MG1200Bi

Источник питания 100В-240В-50/60Гц 14А (макс.)

Максимальная мощность 1400 Вт

CCT 2800K~6500K

Диапазон яркости 0%~100%

Кривые диммирования линейная, S-кривая, экспоненциальная, логарифмическая

Количество спецэффектов 11

Средний TLCI ≥96

Средний CRI ≥96

Средний TM-30 RF ≥92

ТМ-30 RG 97~103

Средний CQS >94

Средний R9 ≥90 (3200K) ≥85 (5600К/6500К)

Средний R15 ≥92

Степень защиты осветителя/блока управления IP54

Методы управления

Интерфейс управления осветителя

Управление через LumenRadio CRMX

Управление через DMX 512 (поддержка протокола RDM)

Пульт дистанционного управления RC-A6II

Через Bluetooth с помощью приложения

Ethernet (поддержка протокола Art-Net и SACN)

Съемный блок управления RC11

Пульт дистанционного управления RC-A6II и съемный блок управления продаются отдельно.

Дистанция управления Bluetooth макс. 50м

Дистанция управления 2.4G макс. 100м

U-образный кронштейн 360°

Порт USB Type-A для обновления прошивки/5В 1.5А

Размеры с учетом U-образного кронштейна

Осветитель: 378х579х354мм,

Блок управления: 162х190х372мм

Вес нетто (≈)с учетом U-образного кронштейна и рефлектора