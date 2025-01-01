провод дистанционного управления регулятором освещенности – можно соединить с внешним проводом дистанционного управления регулятором освещенности

Временно нет в наличии

FST LED-FS900 – светодиодный осветитель мощностью 55 Вт. Световой поток достигает 6000 Люмен, а цветовая температура – 5600 К. Предусмотрена возможность соединения с внешним приводом дистанционного управления регулятором освещенности.

