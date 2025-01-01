images
FST LED-FS900 светодиодный осветитель

FST LED-FS900 светодиодный осветитель

FST
Артикул: DAN-0290

FST LED-FS900 – светодиодный осветитель мощностью 55 Вт. Световой поток достигает 6000 Люмен, а цветовая температура – 5600 К. Предусмотрена возможность соединения с внешним приводом дистанционного управления регулятором освещенности.

Описание

Технические характеристики:

  • мощность, Вт – 55
  • световой поток, Люм – 6000
  • светодиоды – 900
  • цветовая температура, К – 5600
  • провод дистанционного управления регулятором освещенности – можно соединить с внешним проводом дистанционного управления регулятором освещенности
  • диапазон регулировки яркости, % – 10–100
  • время работы, ч – 50 000
  • напряжение – ~100–240 Вт 50/60 Гц

Видео

