FST EF-150R LED светодиодный осветитель
FST
Артикул: MTG-1750

FST EF-150R LED светодиодный осветитель. 

Компания "FST" представляет профессиональный светодиодный моноблок  (COB) с цветовой температурой  5600K. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению , царапинам и высоким нагрузкам.  Мощность 180 Вт. Байонет Bowens. 

Описание

 На корпусе прибора размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения, а также в приборе встроен малошумный вентилятор для активного теплоотведения. В комплекте есть стандартный рефлектор и рассеиватель на него  для того ,чтобы сделать свет более мягким. Байонет Bowens позволяет использовать широкий ассортимент светоформирующих насадок.. На задней панели прибора расположен светодиодный дисплей для отображения текущих параметров . Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной. Также в комплекте идет пульт дистанционного управления FST RC-01 для изменения основных параметров, таких как цветовая температура, мощность, настройка канала.

Характеристики:

  • Mощность: 180W
  • Cветовой поток: 16200 Lm
  • Индекс цветопередачи: CRI95+
  • Цветовая температура: 5600K
  • Диапазон регулировки мощности: от 10% до 100%
  • Срок службы светодиодов : 50000 часов.
  • Активное охлаждение : да, малошумный вентилятор
  • Пассивное охлаждение : да ,радиаторные решетки и вентиляционные отверстия.
  • Байонет : Bowens
  • Питание:  AC 110-240V , 50/60Hz  
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Дистанционное управление    :    99 каналов , 2,4 Ггц,   до 50 м.

Комплектация

  • Светодиодный моноблок   -      1 шт.
  • Сетевой адаптер            -       1 шт.
  • Пульт дистанционного управления FST RC-01  -     1 шт.    
  • Стандартный рефлектор        -      1 шт.
  • Рассеиватель к стандартному рефлектору     -      1 шт.

Видео

Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
