Falcon Eyes TL-30RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes TL-30RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes TL-30RGB осветитель светодиодный

Falcon Eyes TL-30RGB осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: OLE-1973

Falcon Eyes TL-30RGB осветитель светодиодный

Компактный светодиодный осветитель с максимальной мощностью 10 Вт (регулировкой от 0 до 100%).  Цветовая температура 2500 К - 9900 К.  Осветитель работает от аккумуляторов типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная мощность 10 Вт
  • Регулировка мощноти 1% - 100 %
  • Цветовой тон 0 - 360
  • Цветовая температура 2500 - 9900 К
  • Питание от аккумуляторов тип 18650*2 (3,7 В)

Видео

