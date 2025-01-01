images
Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes
Артикул: OLE-1971

Светодиодный осветитель с регулировкой мощности от 0 до 100%.  Цветовая температура 2500 К - 9900 К. Осветитель работает от аккумуляторов типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная мощность 38 Вт
  • Регулировка яркости 1% - 100%
  • Цветовой тон 0 - 360
  • Цветовая температура 2500 - 9900К
  • Питание от аккумуляторов тип 18650*4 (3,7В)

Видео

Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

