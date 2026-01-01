Falcon Eyes Retro 200B студийный светодиодный осветитель

Портативный биколорный светодиодный осветитель, который сочетает в себе высокую производительность и стильный ретро-дизайн. Этот прибор с питанием от сети переменного тока предназначен для фото- и видеосъемок в студийных или выездных условиях при наличии возможности подключения к электросети. Осветитель в стиле ретро предлагает гибкое управление светом, разные сценарии работы и простоту эксплуатации.

Благодаря мягкому и равномерному световому потоку, прибор идеально подходит для создания заполняющего освещения при предметной или портретной фото- и видеосъемке, ведения прямых трансляций или записи коротких видеороликов.

Retro 200B отличается элегантным дизайном с кожаной отделкой, что придает устройству стильный и оригинальный облик. Кроме того, винтажный дизайн осветителя привлекает внимание и позволяет использовать прибор как самостоятельный декоративный элемент кадра, гармонично интегрируясь в концепцию fashion-съемок и арт-проектов.

Retro 200B обладает высокой мощностью 200 Вт и способен выдавать освещенность до 9340 люкс на расстоянии 2 метров при использовании рефлектора. Яркость регулируется плавно от 0 до 100% с шагом в 1% для точной настройки освещения под конкретные условия съемки.

Предусмотрен специальный режим MAX, при включении которого возрастает уровень яркости и пропорционально увеличивается потребление электроэнергии. Поскольку прибор работает от сети, продолжительность работы в таком режиме не имеет ограничений — свет остается ярким столько, сколько потребуется.

Осветитель оснащен удобной панелью управления прямо на корпусе прибора, позволяющей легко настраивать освещение вручную. ЖК-дисплей наглядно показывает текущие рабочие параметры, обеспечивая мгновенную ориентацию и простое управление освещением.

Для дистанционного контроля предусмотрена работа через мобильное приложение SmartLife по Bluetooth-соединению — управлять параметрами света можно удаленно на расстоянии до 60 метров от прибора.

Осветитель оснащен мощным светодиодным COB модулем с высоким индексом цветопередачи (CRI ≥ 97), который гарантирует натуральное воспроизведение цветов. Благодаря широкому диапазону регулировки цветовой температуры (от 2700К до 6500К) можно воссоздавать или подстраиваться под разнообразные условия освещения, такие как теплый закатный свет или холодный дневной свет. Также доступны заготовленные пресеты для быстрого переключения между популярными значениями цветовой температуры (2700 / 3200 / 4500 / 5600 / 6500K), что поможет оперативно настроить нужное освещение во время съемки.

Помимо базовых настроек цвета, прибор предлагает 12 встроенных световых эффектов: пульсация, плавное затухание, усиление, дыхание, мерцание телевизора, мигание лампы, огонь костра, мерцание свечи, разряды молний, вспышка камер папарацци, взрыв, а также сигнал SOS.

Возможность изменять скорость и интенсивность эффектов предоставляет пользователям полную свободу для реализации творческих замыслов и создания необычного освещения.

Благодаря активной системе охлаждения, Retro 200B работает тихо даже при длительной работе на высоких мощностях. Устройство также имеет «Тихий режим», в котором вентилятор автоматически отключается, а яркость фиксируется на уровне 15%, что минимизирует шум при съемке.

Встроенная защита от перегрева предотвращает повреждение устройства и продлевает срок его службы.

Устройство оснащено байонетом mini Bowens для установки светомодификаторов. В комплект входит рефлектор диаметром 108 мм для увеличения интенсивности света и силиконовый диффузор — для мягкого рассеивания. Насадки позволяют создать разнообразные типы освещения — от направленного пучка до равномерного заливающего света.

