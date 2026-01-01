BB&S 3746K PIPELINE FREE Kit светодиодный светильник 3200K

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Светодиодный светильник BB&S 3746K PIPELINE FREE Kit заполняющего или фонового света.
Выполненный в виде цилиндра длиной 4 дюйма он обеспечивает мягкое освещение при сверхвысоком индексе TLCI=96+. Прибор имеет функцию плавного диммирования без изменения цвета и мерцания, что обеспечивает совершенный, мягкий заполняющий или фоновый свет. Цветовая температура - 3200 К.
Приимуществами прибора являются низкое энергопотребление (7 Вт), высокая светоотдача - 700 люмен, широкое рассеивание света - 180 градусов, работа без нагрева и вентилятора. Светильник выпускается с цветовой температурой 3200 K, 4300 K и 5600 K.
В комплект входит блок питания и адаптер Coldshoe со шпиготом.
Характеристики:
