BB&S 3746K PIPELINE FREE Kit светодиодный светильник 3200K

Артикул: DAN-1761

Светодиодный светильник BB&S 3746K PIPELINE FREE Kit заполняющего или фонового света.

Выполненный в виде цилиндра длиной 4 дюйма он обеспечивает мягкое освещение при сверхвысоком индексе TLCI=96+. Прибор имеет функцию плавного диммирования без изменения цвета и мерцания, что обеспечивает совершенный, мягкий заполняющий или фоновый свет. Цветовая температура - 3200 К.


Описание

Приимуществами прибора являются низкое энергопотребление (7 Вт), высокая светоотдача - 700 люмен, широкое рассеивание света - 180 градусов, работа без нагрева и вентилятора. Светильник выпускается с цветовой температурой 3200 K, 4300 K и 5600 K.

В комплект входит блок питания и адаптер Coldshoe со шпиготом.

Характеристики:

  • напряжение питания, В - 100-240 (50/60 Гц)
  • рабочая температура, град. - -10 - +40
  • цветовая температура, K - 3200
  • коэффициент цветопередачи (CRI) - > 95
  • потребляемая мощность, Вт - 7
  • световой поток, Лм - 700

