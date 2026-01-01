Aputure Tri-8s V-mount 5500K LED-осветитель

В осветителе используются сверхъяркие светодиоды. Светильник обладает высоким индексом цветопередачи (CRI/TLCI: 95+), плавным регулированием яркости от 10 до 100%. Все это обеспечивают 888 сверхъярких светодиода. В комплект входят диффузный фильтр и фильтр преобразования CTO.

Светильник имеет нестандартное расположение светодиодов - они не выстроены в ряды по вертикали или горизонтали, а имеют сотовою структуру. За счет такой схемы поток света получается чрезвычайно плотный и мощный - 24000 люкс на расстоянии 0,5 м. Это примерно 600 Вт обычной лампы накаливания (так называемый вольфрамовый эквивалент).

Настройки и регулировка яркости осуществляется вручную (регулятором на корпусе осветителя) и с помощью пульта дистанционного управления. Радиус действия пульта - 150 метров. На пульте можно программировать управление до 4 групп осветителей и создавать 3 канала для отдельных приборов.

Информация по заряду аккумулятора и уровню яркости выводится на небольшой OLED дисплее на задней панели.

Отдельно следует отметить систему теплорегуляции. Тепло от работающих светодиодов отводится на алюминиевую заднюю панель. Снаружи на ней расположены ребра охлаждения проточного типа. Они эффективно отводят горячий воздух и защищают корпус прибора от перегрева.

На корпусе осветителя есть две металлические скобы, за которые можно нести светодиодную панель при съемке в движении. Они также пригодятся, когда требуется перевести панель из горизонтального положения в вертикальное.

Работать с осветителем не только в студии, но и на выезде позволяет возможность использовать для его питания как сеть, так и батареи типа NP-F ( 2 аккумулятора F970 в комплекте).

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

