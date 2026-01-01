Aputure MC Pro (8-Light Kit) комплект осветителей
Aputure
Артикул: OLE-4494

Комплект из 8 компактных LED-панелей с аксессуарами. Мощность 5 Вт, цветовая температура 2000-10000К, RGB режим, TLCI 96+, CRI 96+, яркость 396 лк, световой поток 563 лм. Обладает водонепроницаемой конструкцией IP65. Каждый осветитель оснащен шаровой головкой для холодного башмака и магнитным адаптером 1/4". Встроенный дисплей. Встроенный аккумулятор 4200 мАч. Беспроводное управление LumenRadio CRMX и DMX через адаптер Aputure Active Type-С.

Описание

Это компактное и универсальное решение для освещения, предназначенное для профессионалов. Благодаря форм-фактору, осветитель легко помещается в карман и всегда находится под рукой, обеспечивая полный набор профессиональных функций. Специальная оптическая конструкция создаёт более чёткое и сфокусированное освещение, что важно для кинематографистов и гримёров, нуждающихся в дополнительной мощности. MC Pro позволяет быстро менять мягкость или направление света, используя магнитное крепление для аксессуаров. Кроме того, он обладает водонепроницаемой конструкцией IP65, что делает его устойчивым к пыли и влаге, позволяя использовать его даже в сложных погодных условиях. Поставляется с шаровой головкой для холодного башмака и магнитным адаптером 1/4", а встроенный аккумулятор на 15,5 Втч обеспечивает два часа автономной работы при максимальной мощности. Зарядка осуществляется через прилагаемый кабель при напряжении 5 В/2 А, что гарантирует постоянную готовность к работе. Благодаря современным средствам управления, включая беспроводное управление LumenRadio CRMX и DMX через адаптер Aputure Active Type-C, в компактном корпусе используется тот же чипсет RGBWW, что и в Nova P600c, с расширенным диапазоном 2000–10 000 K и доступом к различным цветовым режимам. В комплект входит специальный кейс, который вмещает всё необходимое и имеет функцию зарядки, что упрощает хранение и подготовку к работе.

Характеристики:

  • LED панель
  • Встроенный дисплей
  • Мощность (макс) 5 Вт
  • Диапазон цветовой температуры2000 — 10000
  • RGB режим
  • Световой поток 563 лм
  • Яркость 396 лк
  • TLCI 96
  • CRI 96
  • Питание встроенный аккумулятор
  • Дополнительные функции управление через приложение, DMX синхронизация, CRMX синхронизация
  • Ёмкость аккумулятора 4200 мАч
  • Напряжение 3.7 В
  • Энергия аккумулятора 15.5 Втч
  • Время работы до 120 мин
  • Время зарядки 90 мин
  • Защита IP65
  • Размеры 108 × 70 × 25 мм
  • Вес одной панели 247 г


















Комплектация

  • осветитель (8шт)
  • рассеиватель плоский (8шт)
  • рассеиватель - купол (8шт)
  • соты 30° (8шт)
  • крепление на холодный башмак (4шт)
  • адаптер для магнитной площадки (4шт)
  • зарядный кабель Type-C
  • магнитная площадка (4шт)
  • адаптер на стойку (4шт)
  • зарядный кабель Type-C (2шт)
  • магнитная площадка (32шт)
  • кабель питания IEC C13 AC
  • кабель питания D-Tap
  • зарядный кейс

