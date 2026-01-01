Aputure MC Pro (8-Light Kit) комплект осветителей

Описание

Это компактное и универсальное решение для освещения, предназначенное для профессионалов. Благодаря форм-фактору, осветитель легко помещается в карман и всегда находится под рукой, обеспечивая полный набор профессиональных функций. Специальная оптическая конструкция создаёт более чёткое и сфокусированное освещение, что важно для кинематографистов и гримёров, нуждающихся в дополнительной мощности. MC Pro позволяет быстро менять мягкость или направление света, используя магнитное крепление для аксессуаров. Кроме того, он обладает водонепроницаемой конструкцией IP65, что делает его устойчивым к пыли и влаге, позволяя использовать его даже в сложных погодных условиях. Поставляется с шаровой головкой для холодного башмака и магнитным адаптером 1/4", а встроенный аккумулятор на 15,5 Втч обеспечивает два часа автономной работы при максимальной мощности. Зарядка осуществляется через прилагаемый кабель при напряжении 5 В/2 А, что гарантирует постоянную готовность к работе. Благодаря современным средствам управления, включая беспроводное управление LumenRadio CRMX и DMX через адаптер Aputure Active Type-C, в компактном корпусе используется тот же чипсет RGBWW, что и в Nova P600c, с расширенным диапазоном 2000–10 000 K и доступом к различным цветовым режимам. В комплект входит специальный кейс, который вмещает всё необходимое и имеет функцию зарядки, что упрощает хранение и подготовку к работе.

Характеристики:

LED панель

Встроенный дисплей

Мощность (макс) 5 Вт

Диапазон цветовой температуры 2000 — 10000

RGB режим

Световой поток 563 лм

Яркость 396 лк

TLCI 96

CRI 96



Питание встроенный аккумулятор

Дополнительные функции управление через приложение, DMX синхронизация, CRMX синхронизация

Ёмкость аккумулятора 4200 мАч

Напряжение 3.7 В

Энергия аккумулятора 15.5 Втч

Время работы до 120 мин

Время зарядки 90 мин

Защита IP65

Размеры 108 × 70 × 25 мм

Вес одной панели 247 г







































































